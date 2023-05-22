بيسرقوا عدادات وأبواب الشقق| حبس تشكيل عصابى بشبرا

أمرت جهات تحقيق شبرا، بحبس تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة العدادات والأبواب الحديدية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات .

البداية..

تلقي قسم شرطة شبرا بلاغا من أمين مخازن بإحدى المستشفيات بدائرة القسم يفيد بسرقة وحدتى تكييف خارجية خاصين بالعيادات الخارجية بالمستشفى، حال إجراء الصيانة الدورية بالتكييفات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمتم كن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار.

عدادات وأبواب حديدية

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة العدادات والأبواب الحديدية من داخل العقارات والمصالح الحكومية بأسلوب "الفك" واعترفا بارتكاب عدد 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل بمخزن خردة- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهامهم بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.