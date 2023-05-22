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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشريح جثة شاب عثر عليه بأحد شوارع مدينة نصر

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر،تشريح جثة  شاب عثر عليه متوفي بأحد شوارع المنطقة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

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البداية

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث تلقى بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب متوفى بأحد شوارع المنطقة وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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