بعد قليل .. بدء محاكمة 4 متهمين بواقعة كفن عين شمس في قضيتي مخالفات بناء

تنظر محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث تقديم الكفن بعين شمس، في قضيتي مخالفات بناء.



البداية..

وكانت جهات التحقيق أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة بعد تورطهم في عدد من القضايا ومنها ترويع المواطنين، واستعراض القوة، وجرائم رشوة ونصب واحتيال، ومخالفات البناء، وعاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المتهمين بالسجن من سنتين إلى 10 سنوات.

وجاء في أمر إحالة المتهمين في أحداث تقديم الكفن بعين شمس للجنايات أنهم خطفوا المجني عليهم بطريق التحايل، وهددوا عائلتهم بإيذائهم وذويهم وقتلهم وحرق المركب الخاصة بهم، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى.