لظروف سابقة | صرف التعويضات عن المزارع المضارة بالعريش والشيخ زويد

نشرت مديرية الزراعة محافظة شمال سيناء، كشوفا بأسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات عن المزارع التي تضررت لمركز العريش والشيخ زويد ،بسبب الظروف التي تعرضت لها المنطقة خلال الفترة الماضية، بعد مراجعه ملفاتهم من لجنة الفحص.

وقال المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء ، أنه سيتم تلقي اي طعون على الأسماء التي تم الإعلان عنها بمديرية الزراعة لمدة 15 يوما اعتبارا من اليوم الاثنين 22/5/2023 إلي يوم الاثنين 5/6/2023.

٦ مزارعين:

وجاء بيان الكشوف ٦ مزارعين بمركزي العريش والشيخ زويد كالآتي :



عدد ٢ مزارع بمركز العريش بقرية السبيل

تبدأ باسم / احمد حسن فرج صالح

وتنتهي باسم / سامي سلامة درويش عواد



و٤ مزارعين بمركز الشيخ زويد ( قبر عمير ) ،والتي تبدأ باسم / محمود سالمان سلمي دهشان ، وتنتهي باسم / سليم سلمان محمد غانم.





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