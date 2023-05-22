قوى عاملة النواب تطالب بتطوير وتحديث مقرات ومكاتب التأمينات الاجتماعية فى المحافظات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم "الاثنين"، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 لقطاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وبلغ إجمالي الموازنة المقدرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن السنة المالية 2023/2024، 576.103.618.000، وبلغت مخصصات الباب الأول الأجور 3 مليارات و990 مليون جنيه، بينما المقدر لبند المصروفات 393 مليار و450 مليون جنسهن وبلغت جملة الاستخدامات الاستثمارية 3 مليارات و296 مليون جنيه.

و طالبت لجنة القوى العاملة، خلال اجتماعها بتطوير وتحديث مقرات ومكاتب التأمينات الاجتماعية فى المحافظات سواء فى المباني أو الأجهزة والمعدات، لتحسين الخدمة والتيسير على المواطنين.