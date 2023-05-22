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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهاية الدوري.. المسابقات تفرض شرطا قاسيا لمشاركة الزمالك بالبطولة العربية للأندية

مباراة الزمالك وأسوان
مباراة الزمالك وأسوان

فجر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة مفاجأة حول إمكانية مشاركة نادي الزمالك في منافسات البطولة العربية للأندية المقرر اقامتها بالسعودية خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين. 

وقال عامر حسين عبر تصريحات تليفزيونية : لكي يشارك الزمالك في البطولة العربية للأندية يجب أن ينهي مبارياته في الدوري الممتاز يوم ١٥ يونيو المقبل. 

وأشار عامر حسين إلى أن مباريات الأهلي غريم نادي الزمالك المؤجلة سنراعي فيها ألا تكون ضد أندية تصارع على الهبوط في الدوري الممتاز.

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أزمة في الزمالك بالبطولة العربية للأندية

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أزمة حقيقية بعد المشاركة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية المقرر اقامتها فى السعودية.

وتتمثل الأزمة التي تواجه نادي الزمالك في تأخر فتح القيد للاعبين والصفقات الجديدة فى الميركاتو الصيفي إلي شهر اغسطس 2023.

فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لن يستطيع التعاقد مع صفقات سوبر لتدعيم صفوف الفارس الأبيض للمشاركة ضمن منافسات البطولة العربية المقرر اقامتها خلال الفترة من 15 يوليو وحتي 5 أغسطس القادم وذلك بعد اعلان لجنة المسابقات عن مواعيد جديدة للدوري الممتاز وكأس مصر.

ويعاني نادي الزمالك العديد من الأزمات فى مختلف المراكز التي تحتاج الي استقدام صفقات سوبر لاسيما بعد اصابة المدافع محمود حمدى الونش بقطع فى الرباط الصليبي فضلا عن عدم تقديم عمرو السيسي وأشرف روقا وأخرين فى خط الوسط المردود القوي الي جانب عدم ظهور سامسون اكينولا مهاجم الفريق ورقة اعتماده منذ التعاقد معه. 

كما أن نادي الزمالك خلال الفترة القادمة يمكن ان يفقد خدمات أحمد سيد زيزو أبرز لاعبيه حال الموافقة من جانب ادارة القلعة البيضاء على رحيل اللاعب الي الدوري القطري فى قادم الأيام. 

ويلتقي مساء اليوم الإثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره فريق الداخلية في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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موعد نهاية الدوري وفتح باب القيد 

وأكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن بطولة الدوري المصري ستنتهي قبل يوم 25 يوليو، مشيرا إلى أن التأخر في إنهاء البطولة يرجع لبعض مؤجلات النادي الأهلي.

وقال عامر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك 3 مباريات من المواجهات المؤجلة للنادي الأهلي ستتأخر إلى ما بعد يوم 15 يوليو، بينما الزمالك سينهي مواجهاته حتى يشارك في البطولة العربية للأندية".

وأضاف: "بطولة كأس العالم للأندية تسببت في مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، ولو كنت أعلم ذلك كنت سأضع بعض المباريات في خلال كأس العالم 2022".

وواصل: "سأعقد جلسة مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من أجل الاتفاق على موعد انطلاق الدوري في النسخة المقبلة، وأتمنى عدم خوض أي فريق مصري للمراحل التمهيدية في البطولات القارية للحصول على مزيد من الراحة".

وزاد: "سيتم فتح القيد بداية من 1 أغسطس، بالاتفاق مع لجنة شئون اللاعبين، وهدفنا اعادة المواعيد الطبيعية لكافة المسابقات الكروية".

الزمالك لجنة المسابقات البطولة العربية للأندية الدوري الأهلى أوسوريو الميركاتو الصيفي

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