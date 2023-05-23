تصوير فيلم.. هكذا استقبل الجمهور محمد رمضان في المنصورة |فيديو جراف

توجه الفنان محمد رمضان إلى مدينة المنصورة لتصوير أحد أفلامه ، وشهدت المدينة زحاما وتكدسا أمام شارع البحر و ميدان أم كلثوم وفندق رمادا بسبب تواجد الفنان محمد رمضان وبرفقته الفنانة نيللي كريم .

ع الزيرو

وتواجد الفنانان داخل المدينة لتصوير أحد المشاهد لفيلم الجديد الذى يجمعهما سويا هو ( ع الزيرو )، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى حيث استقلا أحد المراكب النيلية لتصوير بعض المناظر.

وشهدت المدينة تعزيزات أمنية مشددة بسبب ازدحام وتوافد المواطنين فور علمهم بتواجد الفنان.

ولمتابعة المزيد حول أخبار الفنان محمد رمضان ورد فعل الجمهور أثناء تواجده في المنصورة .. تابع الفيديو جراف التالي: