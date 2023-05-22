عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية

محافظ الشرقية يسلم 60 مشروعا للأسر الأكثر احتياجا

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بالمواطن البسيط وذوي الهمم والأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل والمرأة المعيلة وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تحسين مستوى معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

جاء ذلك خلال مشاركته احتفالية مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية بتسليم 60 مشروع للأسر الأكثر احتياجاً عبارة عن 24 تروسيكل و24 ماكينة خياطة وسرفله ، بجانب تقديم مكونات مشروع بقالة لعدد 10 مستفيدين ومكونات مشروع منظفات لعدد 2 مستفيد ضمن (برنامج اصنع نفسك) والذي أطلقته المؤسسة لتقديم منح للفئات المستهدفة تُساهم في توفير فرص عمل تُدر عليهم دخلاً ثابتاً وذلك بساحة ناصر بمدينة الزقازيق.

ثمن المحافظ الدور الحيوي والهام لكافة الجمعيات الأهلية والمؤسسات التطوعية والكيانات العاملة في إطار العمل الخيري في التعاون مع الحكومة للوصول للفئات المستحقة وتقديم المساعدات المختلفة وتوفير حياه أفضل لهم ، مشيداً بدور مؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية في تنفيذ برنامج اصنع نفسك وذلك بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل والحصول على الوظائف المناسبة وصولاً للإستقلال المادي وتحسين مستوى المعيشة.

ومن جانبه أشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلى إستمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وتحسين جودة حياتهم.

بعد قليل.. طلاب إعدادية الشرقية يستعدون لأداء امتحان اللغة الإنجليزية

واكدت صفاء نوار مديرة مشروعات مؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية أن المؤسسة تقوم بتقديم مشروعات عبارة عن (مساعدات عينية ومالية – مشروعات صغيرة – سداد المصروفات الدراسية) ، كما تقدم خدمات طبية وأجهزة طبية للمستشفيات بالمجان وتضع على قائمة أولويات العمل بها مساعدة الأسر الأكثر إحتياجاً ليحيوا حياه كريمة.

حضر الاحتفال الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة و سعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافطة وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة و عمرو إبراهيم مدير مؤسسة مصطفي وعلي امين الخيرية وخالد عدلي المدير التنفيذي للمؤسسة وعلى الصناديلي رئيس مركز الزقازيق ورضا بكري رئيس حي أول.

FB_IMG_1684769483870
FB_IMG_1684769483870
FB_IMG_1684769481432
FB_IMG_1684769481432
FB_IMG_1684769478778
FB_IMG_1684769478778
FB_IMG_1684769475867
FB_IMG_1684769475867
FB_IMG_1684769473344
FB_IMG_1684769473344
FB_IMG_1684769469352
FB_IMG_1684769469352
FB_IMG_1684769465672
FB_IMG_1684769465672
أسر الأولى بالرعاية الأسر الاولى بالرعاية التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

تحرك عاجل من وزير النقل بشأن كوبري الوراق ..فيديو

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

عواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

موضوعات متعلقة

استبعاد عدد من المسئولين عن امتحانات الشهادة الإعدادية وإحالتهم للتحقيق بالشرقية

برنامج الرواق الأزهري يختتم فعالياته بتنظيم ندوتين للطلائع بالشرقية

ضبط 2.5 طن ملح مجهول المصدر داخل أحد المصانع بالشرقية

في اليوم التاسع عشر بالموجة الـ 21.. إزالة 74 حالة تعد بالشرقية

تفاصيل تعرض صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية للاختراق

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

مصرع طفل غرقا بمياه ترعة بالشرقية

بعد قليل.. طلاب إعدادية الشرقية يستعدون لأداء امتحان اللغة الإنجليزية

ترشيحاتنا

أمين الطفولة والأمومة تشارك باجتماع المجموعة التوجيهية لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

ترامب أم بايدن.. المستشار الألماني يوضح مرشحة المفضل لرئاسة أمريكا

وباء جديد قريبا.. تحذير مرعب من الصحة العالمية

بأقل سعر .. اشتر هذه السيارة بـ 20 ألف جنيه فقط

شعرها السبب.. سر السخرية من إطلالة غادة عبد الرازق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعرها السبب.. سر السخرية من إطلالة غادة عبد الرازق

زيزو وصبحي وفتوح| الزمالك مهدد برحيل نجومه الثلاثة .. تفاصيل

الملكة رانيا تنشر فيديو لاستعدادات حفل حناء ولي عهد الأردن|شاهد

263 رأس حيوان.. ثور يتسبب في نهاية مأساوية لمربي بريطاني

فيديو

إيمان العاصي عن عودة حلا شيحة للتمثيل وخلع الحجاب: "هي حرة"

تعرضت للقهر في بدايتي.. أحمد فتحي يكشف أسراره في واحد من الناس

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ