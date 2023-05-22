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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

ارشيفيه
ارشيفيه

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري سابقا ونائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لمجموعة عربية شهيرة إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بالربح والتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بقيمة 16 مليون جنيه 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري سابقا  موظفاً عاماً حصل وحاول الحصـول لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن استغل سلطات وظيفتـه واسـتـصـدر قـراراً مـن مجلس الإدارة رئاسته بتعاقد الشركات التابعـة مع الشركة المملوكة للمتهم الثاني بالأمر المباشر بالمخالفة للتعليمات واللوائح الخاصة بالشركة 

والمتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين موضوع الاتهام السابقين، بأن اتفق معه على ارتكابها، وساعده بأن إبرام التعاقدات المشار إليها، وأمده بالبيانات المراد إثباتها بخطابات الضمان المقدمة له من الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري - محل عمل المتهم الأول - وتسلم تلك الخطابات وقام بتسيمها، وتمكن بذلك من الحصول بدون حق على قيمتها البالغة 16 مليون جنين فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق 

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