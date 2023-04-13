الكيلاني تجتمع بمجلس إدارة الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية

اجتمعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة اليوم ، بأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة انتهاء إجراءات نقل الأصول المملوكة للوزارة من سينمات و معامل واستديوهات للشركة القابضة، مشيرة إلى أن الشركة ستلعب دورا هاما في مجالات حماية وحفظ التراث، والاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية، وستعمل كجسر للتواصل وعقد الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب الحفاظ على التراث السينمائي وتهيئة المجال لتدفق الاستثمارات في مجال الصناعات السينمائية والإبداعية ودعم قوة مصر الناعمة التي تعتبر واحدة من أهم مجالات التميز المصرية إقليميا ودوليا ، وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

ووجهت و وزيرة الثقافة الشكر لأعضاء مجلس الإدارة على ما بذلوه من جهد خلال المرحلة السابقة، مؤكدة أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيد من العمل بعد استقرار أوضاع الشركة.

ثم أستعرض المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، رؤية الشركة، والتي تهدف إلى تحويل الأصول إلى مراكز ربحية تساهم في الارتقاء بالناتج القومي، ودعم الحفاظ على الهوية المصرية، وتستهدف كافة فئات المجتمع المصري، وجعل المراكز الثقافية جاذبة للجمهور، وإقامة شبكة متطورة من دور العرض، وجذب شراكات استراتيجية مع رواد الصناعات الترفيهية في المنطقة والعالم، وبناء علامة تجارية قومية، وبناء هيكل استثماري وإداري قادر على تحقيق أهداف الشركة، إضافة إلى الاستثمار في مراكز الإبداع لتمكين الشباب وتطوير قدراتهم الإبداعية.



وعرض المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري و العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، ما تم إلى الآن في الشركة من إجراءات ثم تطرق إلى عرض الموازنة التقديرية للعام المالي2023/2024للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية

كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة بالشركة منها الموافقة على عضوية الفنان حسين فهمي، وأحمد إبراهيم سعد - مدير شركة سكوب افريقيا التنمية المستدامة، لمجلس إدارة الشركة، وعرض لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة.