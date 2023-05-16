هل يجوز إخراج زكاة المال على مدار العام.. أمين الإفتاء يوضح الضوابط

تلقت دار الإفتاء سؤالا عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، يقول صاحبه: هل يجوز إخراج زكاة مالي على مدار العام اي كل شهر مبلغ؟ .

ورد الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: ما أجمع عليه جمهور العلماء انه يجوز إخراج الزكاة على مدار العام قبل بلوغ الحول، وإذا جاء موعد الحول يخرج ما تبقى من مال الزكاة، فمثلا إذا كان موعد إخراج الزكاة في شهر رمضان، فهنا يجوز إخراج الزكاة على دفعات قبل شهر رمضان مثلا بستة أشهر وعند حلول رمضان يجب عليه خصم ما اخرجه والباقي يخرجه في شهر رمضان.

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين: أما إذا جاء موعد إخراج الزكاة ولم يتوفر المبلغ المطلوب فيجوز هنا عند المذهب الحنفي إخراج جزء من المبلغ وتقسط الباقي على دفعات، وهذا الرأي لا نفتي به إلا في حالة الضرورة فقط.