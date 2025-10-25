عضو غرفة السلع السياحية لـ"صدى البلد": 20 ألف بازار استعدَّ لزوار المتحف الكبير

مع اقتراب لحظة الافتتاح المنتظرة، تتجه أنظار العالم إلى سفح الأهرامات، حيث يقف المتحف المصري الكبير كأعظم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين، يجسد عبقرية المصريين في صون تراثهم وإعادة تقديمه بروح العصر.

فهذا الصرح العملاق لا يمثل فقط وجهة حضارية فريدة، بل يعد أيضًا خطوة هامة وجديدة لتنشيط السياحة ودعم الاقتصاد الوطني، إذ يفتح الباب أمام طفرة في حركة الزوار والإقبال على الأسواق والبازارات السياحية.

مصطفى رسلان: الاستقرار الإقليمي يعزز حركة السياحة.. و20 ألف محل جاهزون لاستقبال الزوار

وأكد مصطفى رسلان عضو مجلس إدارة غرفة السلع والعاديات السياحية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا عالميًا ضخمًا يترقبه العاملون بالقطاع السياحي بكل حماس، مشيرًا إلى أن جميع المحال والبازارات السياحية استعدت جيدًا لاستقبال الأفواج السياحية تزامنًا مع هذا الافتتاح التاريخي.

وقال رسلان في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، إن مصر والمنطقة العربية عمومًا تشهد حالة من الاستقرار السياسي والأمني بعد توقف الحروب في غزة وأوكرانيا، وهو ما يهيئ بيئة مثالية لاستقبال السياح وزيادة نسب الإشغال في الفنادق.

وأوضح أن هذا الحدث سيؤدي إلى انتعاش حركة المبيعات في محال السلع السياحية، حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات الإنفاق السياحي بشكل ملحوظ، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس الغرفة: “الإقبال المتوقع على شراء السلع السياحية من البازارات سيساهم في تنشيط الاقتصاد المصري من خلال زيادة تدفق العملة الصعبة إلى البلاد، خاصة أن عدد المحال المسجلة في الغرفة يتجاوز 20 ألف محل على مستوى الجمهورية، وهو ما يجعل القطاع أحد الروافد المهمة للعملة الأجنبية”.

وأشار رسلان إلى أن الغرفة عملت خلال الفترة الماضية على توفير مظلة حماية وتأمين لأصحاب المحال والعاملين، شملت التأمين الطبي والمساعدات في حالات الوفاة، إلى جانب برامج تدريبية مكثفة لتحسين جودة الخدمات والتعامل مع السائحين.

وقال: “قمنا بدورات تدريبية للعاملين في المحال السياحية ليكونوا مؤهلين لغويًا وسلوكيًا للتعامل مع الزائرين، لأن الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة هما أفضل دعاية لمصر، والشعب المصري معروف بكرمه وحسن ضيافته”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبنية التحتية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الآن بنية أساسية تضاهي كبرى دول العالم، ما يعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية متكاملة.