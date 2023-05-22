سيناريو ستالينجراد.. الكشف عن نقطة تحول بحرب أوكرانيا بعد قرار زيلينسكي الكارثي

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن قرار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالاحتفاظ بمدينة باخموت أدى إلى عواقب وخيمة على كييف.

وقال ماكجريجور: "في المستقبل، أعتقد أن معركة باخموت سيتم الحديث عنها كنقطة تحول في الصراع.. كانت هذه الهزيمة بمثابة ضربة قوية للجيش الأوكراني”.

وأوضح أن كييف كانت تحاول الحفاظ على الروح المعنوية بين الجنود لعدة أشهر، لكنهم يعانون من خسائر فادحة، والتي لا يمكن إلا أن تؤثر على الحالة المزاجية داخل الجيش.

وقال ماكجريجور: "أصبحت باخموت بالنسبة لـ زيلينسكي من نواحٍ عديدة ما كان ستالينجراد لـ هتلر".

وأشار إلي أن التكتيكات الخاطئة لـ هتلر أدت إلى هزيمة لاحقة للقوات الألمانية.

وأوضح ماكجريجور، أن الموقف مع الأزمة الأوكرانية يتطور الآن وفقًا لسيناريو مشابه بسبب سوء تقدير زيلينسكي.