عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يوقع اتفاقيات تعاون بالقمة الإعلامية لقارة آسيا

صدى البلد

 افتتح الرئيس الإندونيسي جوكو وديدو اليوم أعمال  القمة الإعلامية الثامنة عشر لقارة آسيا والمنعقدة حاليا بمديمة بالي بإندونيسيا التي تعد التجمع الإعلامي الأكبر والأهم في القارة الآسيوية، وذلك بحضور عدد كبير من  وزراء الإعلام فى دول القارة  و ممثلي الأمم المتحدة والهيئات الدولية في دول آسيا.

ويشارك الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول العالم الإسلامى فى أعمال المؤتمر  من خلال عرض ورقة علمية تتناول كيفية تطبيق استدامة النظام البيئي الإعلامي في الاتحاد ( اوسبو) حيث يستعرض ما تم من تغيير في النظام التقليدي الإداري الذي كان متبع من قبل ؛ وما صاحبه من تواجد و تفاعل مع رقمنة الإعلام مطبقا في البنية التحتية الإدارية  .

تعقد هذه الجلسة العلمية بمشاركة ممثلي اتحاد البث الأوروبي ، الكوري ورئيس إذاعة نيبال.

وسيوقع الدكتور عمرو الليثي خلال القمة  اتفاقيات تعاون مع تلفزيونات ماليزيا، اندونيسيا و دولة باكستان.
 
وعلى جانب آخر، تشهد اجتماعات القمة الإعلامية الثامنة عشر لقارة آسيا مناقشة العديد من الملفات الإعلامية، والتعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات الإعلامية.

الرئيس الأندونيسي اسيا وزراء الإعلام عمرو الليثي دول العالم الإسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

تحرك عاجل من وزير النقل بشأن كوبري الوراق ..فيديو

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

عواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

ترشيحاتنا

أمين الطفولة والأمومة تشارك باجتماع المجموعة التوجيهية لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

ترامب أم بايدن.. المستشار الألماني يوضح مرشحة المفضل لرئاسة أمريكا

وباء جديد قريبا.. تحذير مرعب من الصحة العالمية

بأقل سعر .. اشتر هذه السيارة بـ 20 ألف جنيه فقط

شعرها السبب.. سر السخرية من إطلالة غادة عبد الرازق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعرها السبب.. سر السخرية من إطلالة غادة عبد الرازق

زيزو وصبحي وفتوح| الزمالك مهدد برحيل نجومه الثلاثة .. تفاصيل

الملكة رانيا تنشر فيديو لاستعدادات حفل حناء ولي عهد الأردن|شاهد

263 رأس حيوان.. ثور يتسبب في نهاية مأساوية لمربي بريطاني

فيديو

إيمان العاصي عن عودة حلا شيحة للتمثيل وخلع الحجاب: "هي حرة"

تعرضت للقهر في بدايتي.. أحمد فتحي يكشف أسراره في واحد من الناس

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ