رئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يوقع اتفاقيات تعاون بالقمة الإعلامية لقارة آسيا

افتتح الرئيس الإندونيسي جوكو وديدو اليوم أعمال القمة الإعلامية الثامنة عشر لقارة آسيا والمنعقدة حاليا بمديمة بالي بإندونيسيا التي تعد التجمع الإعلامي الأكبر والأهم في القارة الآسيوية، وذلك بحضور عدد كبير من وزراء الإعلام فى دول القارة و ممثلي الأمم المتحدة والهيئات الدولية في دول آسيا.

ويشارك الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول العالم الإسلامى فى أعمال المؤتمر من خلال عرض ورقة علمية تتناول كيفية تطبيق استدامة النظام البيئي الإعلامي في الاتحاد ( اوسبو) حيث يستعرض ما تم من تغيير في النظام التقليدي الإداري الذي كان متبع من قبل ؛ وما صاحبه من تواجد و تفاعل مع رقمنة الإعلام مطبقا في البنية التحتية الإدارية .

تعقد هذه الجلسة العلمية بمشاركة ممثلي اتحاد البث الأوروبي ، الكوري ورئيس إذاعة نيبال.

وسيوقع الدكتور عمرو الليثي خلال القمة اتفاقيات تعاون مع تلفزيونات ماليزيا، اندونيسيا و دولة باكستان.



وعلى جانب آخر، تشهد اجتماعات القمة الإعلامية الثامنة عشر لقارة آسيا مناقشة العديد من الملفات الإعلامية، والتعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات الإعلامية.