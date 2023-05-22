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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حارق القرآن الكريم في روسيا يعتذر لجميع مسلمي العالم

روسيا
روسيا

أعتذر نيكيتا جورافيل، الذي أحرق القرآن الكريم في مدينة فولجوجراد الروسية، عن سلوكه قائلا إنه يشعر بذنب كبير أمام مسلمي العالم.

وقال جورافيل، عشية مثوله أمام المحكمة: “أعتذر لجميع المسلمين في العالم، كان سلوكي سيئا للغاية”.

واضاف: "أشعر بالذنب الشديد".

وفي وقت سابق، اعترف نيكيتا جورافيل، بأنه أقدم على هذه الجريمة بأوامر من الاستخبارات الأوكرانية.

وحملت أجهزة الأمن الروسية مسؤولية تدبير هذه الجريمة للمخابرات الأمريكية.

وفي وقت سابق، اعتقلت السلطات الأمنية في روسيا، شخصًا بتهمة حرق المصحف، في مدينة فولجوجراد، بأمر من الاستخبارات الأوكرانية مقابل مبلغ قدره 10 آلاف روبل.

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وحسب ما ذكرته لجنة التحقيق الروسية لوكالة "سبوتنيك" الروسية أنه “تم رفع دعوى جنائية بشأن الإجراءات العامة لإهانة المشاعر الدينية للمؤمنين، بعد حرق شخص للمصحف في فولجوجراد”.

وأضافت أنه تم اعتقال نيكيتا جورافيل وهو من سكان المنطقة، حيث اعترف أثناء الاستجواب، أنه نفذ الإجراء المحدد بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية مقابل مكافأة قدرها 10 آلاف روبل، على حد قول لجنة التحقيق.

وبعد ذلك، سلّم المتهم تسجيل الفيديو إلى ضابط إدارة أمن الدولة، حيث كشف تورطه بالتواطؤ بتصوير مقطع فيديو لمنشآت عسكرية.

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