منسقة الأمم المتحدة بمصر: القاهرة أثبتت إمكانية تحقيق أهداف التنمية الاستدامة

قال السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن المبادرة تعد من أنجح المبادرات التي خرجت علي المستوي المحلي كما أنها تعكس النجاح الذي حققته مصر فى مؤتمر المناخ cop27.



وأوضح بدر خلال مؤتمر إطلاق شراكة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة بشأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية اليوم الاثنين، أن المبادرة مستمرة وسيتم إعلان المشروعات الفائزة فى مؤتمر المناخ cop28 الذي سيعقد فى الإمارات.

وأضاف المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن المبادرة هدفها توطين التنمية المستدامة بجميع اهدافها السبعة عشر.

كما وجها السفير هشام بدر الشكر للامم المتحدة ووكلاتها علي التعاون والدعم الذي تقدمه بالإضافة إلى تمويل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.



وأكد بدر أن المبادرة تسعي إلي إنشاء مؤسسات قادرة علي التعامل مع تغيرات البيئة ، بالإضافة إلى إنشاء كوادر وعقد تدريبات فى الجامعات المصرية لافتا إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حرصت على إعطاء أولوية للمرأة.

وقال المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أنه يتم الاحتفال بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة وتنفيذها مؤكدا أن المبادرة نموذج يحتذي به يمكن تكرارها علي المستوي الإقليمي و الدولي كنموذج رائد يوضح رؤية مصر المستقبلية والتي تقوم بتنفيذها علي الأرض .

من جانبها قالت إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بمصر ، أن المشروعات التي تم تقديمها فى مؤتمر المناخ 27 المنعقد فى شرم الشيخ تتنوع مابين المتوسطة والصغيرة ، لافتة إلي أنه علي الجميع أن يشارك فى مشروعات البيئة.

وأكدت بانوفا خلال كلمتها فى مؤتمر إطلاق شراكة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة بشأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن وزارة التخطيط أثبت أن أهداف التنمية الاستدامة يمكن تحقيقها لافتة إلي أن مصر تقوم على التطبيق المحلى لأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت بانوفا أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تريد أن تبدء فى حركة وطنية ذكية ستكون فى كل مصر وستكون لها أثر مستقبلي ، مؤكدة أن المبادرة تمثل التنفيذ الذي تحدثت عنها cop27 باعتبارها قمة التنفيذ.

فيما قال إريك أوشسلن مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال، أن المنظمة ستشارك فى القمة القادمة لمؤتمر المناخ cop 27 والتي ستعقد فى الإمارات ، لافتا إلي أن الحديث سيرك. عن العمل الأخضر ودعم الشباب.

فيما قالت رانيا هداية ممثلة الأمم المتحدة للسكان في مصر أن المنظمة قدمت الدعم الفني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كما أن النقاشات الفنية التي تقيم المشاريع قامت باختيار المشروعات التي لها أثر علي الصمود البيئي.

وأوضحت هداية أن الفترة المقبلة ستشهد نتائج للمشروعات المختارة فضلا عن عملية توطين أهداف الأمم المتحدة والتي تدعم القطاع الخاص والحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في إطار إنعقاد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27فى نوفمبر 2022، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رئاسية رائد use ة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال الشراكة مع الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة و بنوك التنمية لدعم التنسيق وتوسيع نطاق المشروعات لتحقيق الاهداف المنشودة.

