بعد إعادة التشغيل.. رئيس جامعة طنطا: العاملين في 57357 مستمرين في مناصبهم

كشف الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، تفاصيل تولي الجامعة إدارة وتشغيل مستشفى 57357 بطنطا بعد إعادة التشغيل.

وقال محمود زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" صدر قرار بأن تتولى جامعة طنطا إدارة وتشغيل المستشفى".

وأضاف محمود زكي :" كافة العاملين في مستشفى 57357 مستمرون في مناصبهم كما هي بعد إعادة التشغيل".

إعادة افتتاح 57357 بطنطا

يذكر ان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قام بإطلاق إشارة بدء إعادة تشغيل فرع مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمدينة طنطا، والذي يعد أول مستشفى حكومي متخصص لعلاج سرطان الأطفال بإقليم الدلتا، وذلك بحضور عدد من قيادات جامعة طنطا، والأطباء المُشرفين على إدارة المستشفى من جامعة طنطا، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية.