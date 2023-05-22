الديهي: مصر تستحوذ على ربع صادرات العالم من عسل النحل

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر تستحوذ على ربع صادرات العالم من عسل النحل ، ومصر تمتلك عدد كبير من المناحل التي تنتج ربع كميات العسل المصدرة عالميا.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" صناعة وتربية النحل وإدارة المناحل أمر في غاية الأهمية ".

وأاف نشات الديهي :" وزارة الزراعة تهتم بهذا الشق ، ومصر تنافس عالميا في صناعة النحل ".

وتابع نشأت الديهي :" على المستثمرون أن ينظرون إلى صناعة النحل وهذه دعوة للاستثمار في انتاج عسل النحل ".

واكمل نشات الديهي :" مصر تمتلك ميزة في إنتاج العسل على مستوى العالم"، مضيفا:" إذا تم الاهتمام بشكل أكبر بإنتاج العسل ستزداد حجم صادرات مصر من عسل النحل".