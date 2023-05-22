السفارة البريطانية بالقاهرة تستضيف معرض "الكشف عن المحفوظات"

احتفالا بذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون..

استضافت السفارة البريطانية بالقاهرة، معرض " الكشف عن المحفوظات" احتفالا بالذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

يذكر أنه في مثل هذا اليوم منذ 100 عام يوم 22 مايـو 1923، وصلت الصناديق الأولى التي تحتوي على قطع أثرية من المقبرة إلى المتحف المصري بميدان التحرير.

وقدم المعرض الذي عرض لأول مرة في مكتبة ويستون بجامعة أكسفورد في الفترة من 13 أبريل 2022 إلى أوائل فبراير 2023، وصفا حيا ومباشرا للاكتشاف من خلال الصور والخطابات والخطط والرسومات واليوميات من أرشيف أنشئ أصلا بواسطة المنقبين بقيادة هاورد كارتر، ثم قدمت بعد وفاة كارتر إلى معهد جريفيث.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الأعضاء المصريين في فريق كارتر المسئول عن التنقيب عن الآثار والدور الحاسم الذي لعبوه في العثور على اكتشاف القرن.

واعتمد “كارتر”، على مجموعة من المصريين ذوي خبرة الذين عملوا معه سابقا لسنوات عديدة، بما في ذلك رئيس العمال أحمد جريجر، وزملائه جاد حسن، وحسين أبو عوض، وحسين أحمد سعيد. قام كارتر بذكر أسماء هؤلاء المصريين أعضاء فريق التنقيب وشكرهم في منشوراته.

ألقى السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي كلمة الافتتاح ثم أعطى الكلمة للدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لإلقاء الكلمة الرئيسية.

حضر المعرض وزير السياحة والآثار السابق الدكتور خالد العناني، ووزير السياحة والآثار الأسبق الدكتور ممدوح الدماطي، والدكتور هشام الليثي نائب وزير الدولة لتوثيق الآثار المصرية والذي ألقى كلمة حول أهمية الاكتشاف، والدكتورة دانييلا روزناو مديرة معهد جريفيث وواحدة من القائمين على المعرض، والتي قدمت عرضا تقديميا عن الأرشيف.

قال السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي: "نحتفل اليوم بالذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون من خلال إقامة هذا المعرض الاستثنائي، بالشراكة مع معهد جريفيث بجامعة أكسفورد ومكتبة بودليان. محتويات أرشيف هاورد كارتر هذه بالإضافة إلى صور هاري بيرتون المعاصرة الرائعة تعرض العمل البريطاني المصري الذي كان له دور أساسي في تسهيل الاكتشافات الأثرية الماضية والحالية والمستقبلية.

وتابع "أنا فخور بأننا اليوم في السفارة البريطانية قمنا بإلقاء الضوء على الدور الذي لعبه المصريون في استعادة التاريخ المصري. ستظل معنا أعجوبة الاكتشاف الأول، التي لا تزال تحرك علماء المصريات اليوم، المصريين والبريطانيين على حد سواء، وعندما يُفتتح المتحف المصري الكبير للجمهور، سنرى كنوز الملك توت عنخ آمون التي ستستمر في الإبهار ولكن في بيئة جديدة تماما."

وبيّن أن هناك بعض المعالم البارزة في المعرض صورة صبي مصري يرتدي قلادة صدر مرصعة بالجواهر تم العثور عليها في صندوق في خزانة المقبرة، ومذكرات كارتر التي تصف لحظة الاكتشاف.

واختتم تم عرض لقطات من فيلم توت عنخ آمون بالألوان، وهو فيلم وثائقي انتاج قناة بي بي سي 4، ويعرض التصوير الفوتوغرافي الملون لهارى بيرتون أثناء أعمال التنقيب التي قام بها كارتر.

معرض "الكشف عن المحفوظات" احتفالا بالذكرى المئوية لإكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.03 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.04 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.04 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.05 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.06 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.06 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.07 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.07 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.08 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.09 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.10 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.10 PM (2)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.10 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.11 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.11 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.12 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.13 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.13 PM (2)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.13 PM (3)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.13 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.14 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.14 PM (2)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.14 PM (3)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.14 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.15 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.15 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.16 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.17 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.17 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.18 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.47 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.49 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.50 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.50 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.51 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.51 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.52 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.52 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.53 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.53 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.54 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.54 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.56 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.57 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.57 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.58 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.58 PM (2)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.58 PM (3)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.58 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.59 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.59 PM (2)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.35.59 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.36.00 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.36.00 PM (2)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.36.00 PM (3)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.36.00 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.36.01 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.36.01 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.36.02 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.36.02 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.36.26 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.36.29 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.36.29 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.36.30 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.36.30 PM (2)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.36.30 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.36.31 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.36.31 PM (2)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.36.31 PM (3)

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.36.31 PM

WhatsApp Image 2023-05-22 at 9.36.32 PM (1)