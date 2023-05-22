إبلاغ أصحاب المقابر مسبقا.. القاهرة تنفي هدم الجبانات فوق رفات الموتى وتحذر

نفى مصدر مسئول داخل محافظة القاهرة، ما تردد بشأن هدم مقابر السيدة نفسية وحول منطقة الإمام الشافعي، فوق رفات الموت مشددا على وسائل الإعلام ضرورة تقصي الحقيقة ما يثار بشأن إزالة بعض المقابر.

وأكد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ما تردد بشأن هدم المقابر فوق رفات الموتى عار تماما من الصحة، موضحا أنه يتم إخطار أصحاب المقابر مسبقا، وإتاحة الفرصة الكاملة لهم لتطهير المقابر، وكذلك توفير مقابر بديلة وتسليها لهم في منطقة العاشر من رمضان.

وكانت محافظة القاهرة تهيب على وسائل الإعلام بتحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة البيانات .