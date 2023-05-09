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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

8 جبانات كاملة| القصة الحقيقية لإزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت بالقاهرة

هدم مقبرة الشيخ محمد
هدم مقبرة الشيخ محمد رفعت

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس، تصريحات لعائلة الشيخ محمد رفعت، أشهر قراء الإذاعة المصرية، والملقب بقيثارة السماء، تفيد بأنهم قد تسلموا خطابا من إدارة الجبانات في محافظة القاهرة يفيد بهدم المقبرة، وهو ما تسبب في موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القصة الكاملة لهدم مقبرة الشيخ محمد رفعت

في هذا التقرير، نستعرض القصة الكاملة حول حقيقة هدم مقبرة الشيخ محمد رفعت، والتي نفتها محافظة القاهرة في أحدث تصريح، خاصة بإدارة الجبانات لـ "صدى البلد".

هدم 8 جبانات

بدأت الأمر عندما قالت عائلة الشيخ محمد رفعت أحد أعمدة دولة التلاوة، وقراء الإذاعة المصرية عبر التاريخ، تسلمت خطابا من إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة، يفيد بإزالة المقابر، بهدف المصلحة والمنفعة العامة، في جميع مناطق الجبانات الداخلة في الإزالة ضمن محور صلاح سالم، وتشمل هذه الجبانات ما يلي:

  • جبانات السيدة نفيسة القديمة.
  • جبانات السيدة نفيسة الجديدة.
  • جبانات الإمام الشافعي.
  • جبانات الطحاوية.
  • جبانات سيدي جلال.
  • جبانات باب الوزير.
  • جبانات المجاورين.
  • جبانات سيدي عمر.

وأضافت إدارة الجبانات في محافظة القاهرة، والتي حصلت "صدى البلد"، على نسخة منه عن طريق عائلة الشيخ محمد رفعت، بأن هناك أوراقا مطلوبة من أسرة الشيخ محمد رفعت، وأسر كل المقابر الخاصة التي تقع في نطاق التطوير، وهذه الأوراق المطلوبة كالتالي:

  • إعلان وراثة باسم المنتفع الأصلي المدون بالترخيص أو بكشف الحصر.
  • قيد عائلي باسم المنتفع الأصلي المدون بالترخيص أو بكشف الحصر.
  • شهادات ميلاد بالتسلسل.
  • تفويضات من جميع المنتفعين بالتسلسل بالتوقيع والبصمة مع إرفاق صورة بطاقة الورثة والموقعين على التفويض.
  • صورة البطاقة الشخصية.

وعن طريق نقل الرفات، أكدت محافظة القاهرة، أن صاحب الشأن يقوم بنقل الموتى بمعرفته هو باقي المنتفعين، على نفقته الخاصة دون الرجوع إلى إدارة الجبانات، كما جاء في نص الخطاب، أنه في حالة وجود نزاعات عائلية أو قضائية تحل بعيدا عن محافظة القاهرة بناء على فتاوى المستشار القانوني، سواء كانت المنازعات أرضا أو فضاءا.

وجاء أحد التعليقات على هدم مقبرة الشيخ رفعت كالتالي:

قارئ القرآن لا يهان..

 

في هذا الصدد، قال علاء حسين، حفيد الشيخ محمد رفعت، إن محافظة القاهرة، أخطرت العائلة بهدم مقبرة جده الشيخ محمد رفعت، موضحا أن تواصل مع العائلة، وأكدوا له ذلك.

وأضاف حسين، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المحافظة سوف تهدم منطقة جبانات السيدة نفيسة كلها سواء كانت الجبانات القديمة أو الجديدة، وتم وضع منشور بالإخلاء في منطقة الجبانات.

الخطاب الذي تقصده عائلة الشيخ رفعت

محافظة القاهرة تنفي هدم مقبرة الشيخ رفعت

في هذا الصدد قال وليد يوسف، مدير إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة، إن مقبرة الشيخ محمد رفعت، أحد أشهر قراء مصر والإذاعة المصرية، وأحد أعمدة دولة التلاوة، خارج نطاق الإزالة.

حقيقة هدم مقبرة الشيخ محمد رفعت

وأضاف يوسف، مدير إدارة الجبانات، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الإدارة لم ترسل أي خطابات إلى عائلة الشيخ رفعت بشأن إخلاء المقبرة أو إزالتها، مشيرا إلى أن إدارة الجبانات تخطر أهالي المقابر قبل هدمها حتى يتسنى لهم نقل ذويهم بمعرفتهم الشخصية.

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