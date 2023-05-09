حفيدة الشيخ محمد رفعت تكشف حقيقة هدم مقبرة جدها

أكدت هناء محمد، حفيدة الشيخ محمد رفعت، أنه بعد وجود أنباء بأن مقبرة الشيخ محمد رفعت سيتم نقلها، ظهرت محبة الشيخ محمد رفعت في قلوب محبيه، وبسبب ذلك، أرسلت محافظة القاهرة منشورا وأكدت فيه، بأنه لم يتم نقل المقابر.

وقالت هناء محمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الشيخ محمد رفعت كان قد وصى قبل وفاته بأن يتم دفنه في “لحد”، ولكن لسرعة دفنه، تم دفنه في مقبرة عادية.

كما لو كان مدفونا

وتابعت حفيدة الشيخ محمد رفعت، أنه بعد وفاة الشيخ محمد رفعت بـ 16 عاما، تم اكتشاف بأن جسده لم يتحلل، وظهر كما لو تم دفنه حديثا.