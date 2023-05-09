إمبارح كأن جدي مات..حفيدة الشيخ محمد رفعت تبكي في ذكراه بعد قرار هدم مدفنه

أذاعت فضائية “العربية”، تقريرا، جاء من خلاله، الصدمة الكبيرة التي تلقتها أسرة الشيخ محمد رفعت بالتزامن مع ذكرى ميلاده، بعدما تسلمت خطابا من إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة تخطرها فيه بإزالة قبره.

“هناء” حفيدة الشيخ محمد رفعت كشفت عن الخطوات التي ستتخذها الأسرة، وأكدت باكية أنه بالأمس شعرت أن جدي مات ، خاصة أنه عندما ولدت كان جدي قد توفي.

قرار إزالة مدفن القارئ الشيخ محمد رفعت جاء للمنفعة العامة لتنفيذ محور صلاح سالم الحيوي بمحافظة القاهرة والذي يمر من منطقة مقابر السيدة نفيسة.

إصابته بسرطان الحنجرة



ولد الشيخ محمد رفعت الذي عرف بـ "قيثارة السماء" في 9 مايو عام 1882 وتوفي بنفس اليوم عام 1950 بعد إصابته بسرطان الحنجرة .