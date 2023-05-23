كشفت لكزس عن تحديثات جديدة شملت كلا من النسخة LC 500 و LC 500 H، والتي جاءت بحزمة من الترقيات الداخلية، ابرزها شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 12.3 بوصة، لعرض الوسائط المتعددة والخرائط والعديد من الاستخدامات، بدلًا من النسخة السابقة والتي كانت تعتمد على شاشة قياسها 10.3 بوصة.

تحديثات جديدة لسيارة لكزس 500 LC موديل 2024

وتدعم الشاشة الجديدة نظام ابل كار بلاي بالاضافة إلى اندوريد اوتو، مع امكانية حصول الشاشة على عرض تقنيات الكاميرا الامامية والخلفية، مع الناحية الجانبية اليمنى واليسرى، والتي توفر رؤية ادق واعمق لمساعدة قائد المركبة.

تحديثات جديدة لسيارة لكزس 500 LC موديل 2024

وحصلت اصدارات لكزس 500 و LC 500 H على ترقيات داخلية شملت اللون الداخلي للمقاعد، والتي جاءت باللون "دارك روز"، مع ترقيات خارجية شملت جنوط معدنية ذات مظهر انيق يبلغ قياسها 21 بوصة، بالاضافة إلى تمتع الهيكل الخارجي باللون النحاسي اللامع أو الازرق الملكي.

تحديثات جديدة لسيارة لكزس 500 LC موديل 2024

وتحتفظ السيارة 500 LC بقدرات فنية تتمثل في محرك ثماني الاسطوانات، سعة 5000 سي سي، بقوة قدرها 471 حصانا، و 398 رطل من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 10 نسب، مع امكانية الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 4.6 ثانية.

تحديثات جديدة لسيارة لكزس 500 LC موديل 2024

وجاءت السيارة لكزس LC 500 H بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 3500 سي سي، مدعوم بزوج من المحركات الكهربائية بقوة اجمالية بلغت 354 حصانا، وناقل سرعات متغير مستمر بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية من 4 نسب.