مديريات الأوقاف تحتفل بعودة البرنامج الصيفي للطفل.. صور

نظمت مديرية أوقاف السويس احتفالية كبرى بمناسبة انطلاق البرنامج الصيفي للطفل ٢٠٢٣م، وكرَّمت حفظة القرآن الكريم من الملتحقين السابقين بالبرنامج التثقيفي للطفل، بمسجد الغريب.

حضر الاحتفالية، المهندسة/ فاتن عبد الغني رئيسة حي السويس، والشيخ ماجد راضي فرج مدير مديرية أوقاف السويس، وشهد الاحتفال حضورًا مميزًا واهتمامًا بالغًا بانطلاق البرنامج الصيفي للطفل.

مديرية أوقاف أسوان



كما نظمت مديرية أوقاف أسوان احتفالية كبرى بمناسبة انطلاق البرنامج الصيفي للطفل ٢٠٢٣م، وكرَّمت حفظة القرآن الكريم من الملتحقين السابقين بالبرنامج التثقيفي للطفل، بمسجد العمري التابع لإدارة حي شرق بمديرية أوقاف أسوان.

حضر الاحتفالية، الشيخ/ السيد أحمد أحمد حمدان مدير الدعوة والمراكز الثقافية، والشيخ/ محمود فخر الدين موسى مسئول الإرشاد الديني بالمديرية، والشيخ/ مصطفى الغول مدير إدارة حي شرق، والأستاذ/ محمد أحمد عوض الله مدير إدارة البريد، والأستاذ/ عبد الله سليم محمد مدير إدارة التحصيلات بشركة المياه، وشهد الاحتفال حضورًا متميزًا واهتمامًا بالغًا بانطلاق البرنامج الصيفي للطفل.



مديرية أوقاف قنا



كما نظمت مديرية أوقاف قنا احتفالية كبرى بمناسبة انطلاق البرنامج الصيفي للطفل ٢٠٢٣م.

وكرَّمت المديرية، حفظة القرآن الكريم من الملتحقين السابقين بالبرنامج التثقيفي للطفل، بمسجد/ علي السيد بمدينة قنا، بحضور الدكتور/ ماهر جبر مدير مديرية أوقاف قنا، وشهد الاحتفال حضورًا متميزًا وإشادة بالغة باهتمام وزارة الأوقاف بالنشء وحرصها على إطلاق البرنامج الصيفي للطفل.



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