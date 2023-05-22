نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود المركز الدولي للدراسات والبحوث السكانية

أشاد الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات بجهود المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الازهر، نحو رفع الوعي لدى الطلاب والطالبات بالمخاطر والتحديات المجتمعية وفي مقدمتها المشكلة السكانيه، تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.



جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الندوة التثقيفية لطالبات كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة، التي ينظمها المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الازهر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة،والتي تقام تحت عنوان "الشراكة مع علماء الدين من أجل تحقيق رؤية مصر 2030م نحو التنمية المستدامة.

وعرض ومناقشة كتابي" التربية السكانية وتنظيم الأسرة وأراء أئمة الفقه المعاصرين " بحضور الدكتور جمال أبو السرور مدير المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الازهر، والدكتور شكري عبد الحميد نائب مدير المركز، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا الأسبق، والدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، والدكتورة امال السباعي عميدة كلية التمريض، والدكتورة رشا البربري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة سعاد بكر امين عام الجامعة المساعد لفرع البنات.



ونقل نائب رئيس الجامعة للحضور تحيات فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة.



وثمن نائب رئيس الجامعة لفرع البنات جهود طالبات كلية التمريض دعما للجيش الأبيض، واصفا خريجات كلية التمريض بانهن الساعد الأيمن للجيش الأبيض.



كما ثمن نائب رئيس الجامعة جهود كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال القوافل التوعوية التي تقوم عليها الكلية بهدف توعية المجتمعات التحديات و المخاطر في مختلف المجالات.



جدير بالذكر أن المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الازهر حائر على جائزة أفضل مركز بحثي على مستوى العالم من صندوق الأمم المتحدة للسكان في نيويورك.



وهو من المراكز المتميز محليا وإقليميا ودوليا وقد قام بعقد ندوات توعوية حول المشكلة السكانية في جنيه كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة.

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