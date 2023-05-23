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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حريم كريم وصعيدي في الجامعة الأمريكية.. أفلام الأجزاء تسيطر على السينما

حريم كريم
حريم كريم

بدأ من أيام قليلة فريق عمل فيلم "حريم كريم" فى تصوير الجزء الثاني منه والذى يحمل اسم "أولاد حريم كريم" ليعيد لأذهان الجمهور أحداث الجزء الأول الذى عرض في فترة التسعينات كما يعيد للأذهان أفلام الأجزاء التي تم الإعلان عنها.

ونرصد في التقرير التالي ابرز الأفلام التى تم الإعلان عن تقديمها جزء ثان.

حريم كريم

بدا فريق عمل الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم" ويحمل اسم “اولاد حريم كريم” فى تصوير العمل منذ ايام قليلة والذى يقوم ببطولته مصطفى قمر وداليا البحيرى وعلا غانم بينما اعتذرت كل من ريهام عبد الغفور وياسمين عبد العزيز من بطولة الفيلم حيث كانا حاضرين فى الجزء الاول بينما انضمت الى فريق العمل الفنانة بشرى وهو من اخراج على ادريس.   

صعيدى فى الجامعة الأمريكية 

بينما أعلن فريق عمل فيلم “صعيدى فى الجامعة الأمريكية” تقديم جزء ثانى من العمل الذى تم إنتاجه أيضا فى فتر  التسعينات. 

وكشف محمد هنيدي في تصريح خاص لصدى البلد  حقيقي بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية .

وقال محمد هنيدي :" لم نبدأ التصوير كما أشيع ولكننا مازلنا في مرحلة التحضير للعمل".

صعيدي في الجامعة الأمريكية 

حل الفنان طارق لطفى ضيفا على برنامج the insider فى حلقة جديدة من البرنامج وتحدث خلالها عن كثير من الأمور الشخصية والعملية أهمها مشاركته فى فيلم صعيدي فى الجامعة الأمريكية الجزء الثاني.

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وعند سؤاله عن إمكانية مشاركته فى الجزء الثاني من الفيلم والذي يتم التحضير له خلال هذه الفترة أكد طارق لطفى أنه لم يعرض عليه العمل حتى الآن، مشيرا أنه إذا دخل حيز التنفيذ، سوف يشارك فيه بمشهد واحد فقط كضيف شرف، مجاملة لهنيدي صديق عمره.

وعن عدم ظهوره فى المهرجانات الفنية أكد الفنان طارق لطفي، إنه ليس ضد فكرة الظهور او التواجد بالمهرجانات الفنية مشيراً إلى أهميتها.

الجزء الأول من صعيدي في الجامعة الأمريكية:

الجزء الأول من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، عُرض منذ 24 عامًا، وحقق نجاحًا كبيرًا، بسبب فكرته المختلفة التي دارت حول مجموعة من الشباب يدخلون الجامعة الأمريكية ويحتكون بثقافات مختلفة، ومثّل كل بطل من أبطال الفيلم إحدى طبقات المجتمع وكشف العمل عن نقاط معينة أو وجهات نظر بعينها يتفق عليها كل أبطال العمل، مثل كُره الكيان الصهيوني وظهرت في لقطة حرق العلم الإسرائيلي، وينتمي فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الأول لنوعية الأفلام الكوميدية التي تعرض قضية مهمة وقصة في نفس الوقت.

غبي منه فيه 

ومن بين الأفلام التي تردد دخول أبطالها في تصوير جزء ثان هو فيلم "غبى منه فيه" كان أول عرض له في 2004 بطولة هاني رمزي ونيللي كريم وحسن حسنى وطلعت زكريا وتأليف أحمد عبد الله وإخراج رامي إمام  وتردد أيضا ان هناك نية لصناع الفيلم لتصوير جزء ثان إلا أن بطل الفيلم صرح في بعض لقاءات صحفية انه يعتقد استحالة نجاح هذه الفكرة لوفاة بعض الأبطال مثل  حسن حسنى وطلعت زكريا والذى يعتبرهم من أعمدة الفيلم الأساسية وسر نجاحه بالإضافة إلى أن سيناريو للجزء الثاني لم يجذبه لتنفيذ هذه الفكرة . 

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