بايدن ومكارثي يناقشان أزمة سقف الدين الأمريكي

بدأ اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي حول سقف الدين وسط تفاؤل بايدن حول تحقيق بعض التقدم بخصوص تلك الازمة.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، وفقا لما نقلته وسائل اعلام امريكية إنه سيرفض أي مقترح من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لرفع سقف الدين على المدى القصير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

فيما يحث الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس على حظر الأسلحة الهجومية، وقال: وقعت أكبر أمر تنفيذي لحظر الأسلحة الهجومية خلال 30 عاما.

وفى وقت سابق، كشفت تقارير أن السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، غير راضية عن نظام زوجها جو بايدن الغذائى، إذ أن الرئيس الأمريكى لا يحب تناول الخضار، وهو ما أدخل الثنائى فى معركة مستمرة، إذ تريده جيل بايدن أن يكون بصحة جيدة قبل الحملة الرئاسية لعام 2024