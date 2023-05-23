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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يصل سعرها مليون جنيه.. عملات مصرية قديمة مطلوبة بالسوق| التفاصيل والأسعار

عملات قديمة
عملات قديمة

يتمتع هواة جمع العملات القديمة بشغف كبير لجمعها والاحتفاظ بها ومشاهدتها بين الحين والآخر، حيث يدفعهم هذا الشغف في بعض الأحيان إلى إنفاق آلاف الجنيهات بل الملايين في سبيل الحصول على العملات القديمة.

وتتوفر العملات القديمة في الأسواق حيث يمكن للمتحمسين شرائها، سواء في أسواق بيع الأنتيكات أو عبر الإنترنت.

وقد لفتت أسعار العملات القديمة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي انتباه الكثيرين، والذين بدأوا بدورهم رحلة البحث عن العملات المصرية القديمة وخاصة النادرة منها.

أسعار العملات المصرية القديمة

ويتراوح سعر العملات القديمة بين عشرات الجنيهات وصولاً إلى ملايين الجنيهات، وذلك حسب ندرتها وطلبها.

ومن بين العملات النادرة التي يرتفع سعرها، الشلن وريال السلطان فؤاد، ويتم طباعتها بشكل مميز وغير متوفر بكميات كبيرة، ولذلك يصل سعرها إلى مبالغ باهظة.

ووفقا لما تم تداوله عبر مواقع التسويق، تم عرض 3 عملات عبارة عن خمسة جنيهات مصرية إصدار 16 نوفمبر سنة 1957، وخمسون قرشاً مصرياً إصدار 30 مارس سنة 1976، وجنيه مصري واحد إصدار 16 مايو سنة 1968، وذلك بسعر 400 ألف جنيه.

هذا بالإضافة إلى عملة شلن الدولة المصرية وليس جمهورية مصر، والذي يصل سعره 20 ألف جنيه، فيما وصل سعر ريال السلطان فؤاد لمليون جنيه، نظرا لكونه عملة نادرة.

يحرص الكثيرون على شراء العملات القديمة المميزة والنادرة حتى لو كانت بمبالغ مرتفعة، كما أن بعضهم يعشق التنقيب عنها في الأسواق والمزادات وحتى في الأماكن العامة.

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ما العملات القديمة المطلوبة؟

تختلف العملات القديمة الأكثر شيوعًا في الأسواق باختلاف البلدان والمناطق، ففي مصر، على سبيل المثال، تتميز العملات القديمة الشائعة بأسعارها المعقولة وسهولة توفرها، مثل الجنيه المصري القديم والقرش المصري والعشرين قرشًا والجنيه الإنجليزي قبل تحرير مصر في عام 1952.

ومن بين العملات الأخرى التي تتداول بشكل شائع في الأسواق، يمكن ذكر العملات العثمانية والفرنسية والإيطالية والبريطانية.

وتختلف قيمة وأسعار العملات القديمة يوميًا بحسب التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحدث في الدول المصدرة لهذه العملات.

كيف يتم تقييم العملات القديمة؟

تتأثر قيمة العملات القديمة بعدد من العوامل، منها:

1- الندرة: كلما كانت العملة القديمة نادرة وصعبة الحصول عليها، كلما كانت قيمتها أكبر، حيث يرغب المجمعون والمستثمرون في الحصول على العملات النادرة التي تكون قليلة في الدورة التداولية.

2- الحالة الجيدة: تتأثر قيمة العملات القديمة بحالتها العامة، فعندما تكون العملة بحالة جيدة ومحافظة عليها، سواء من خلال الحفظ في علبة محكمة الإغلاق أو تخزينها في مكان خالي من الرطوبة والتلف، يعزز ذلك قيمتها.

3- التاريخية: تتأثر قيمة العملات القديمة بتاريخها وأهميتها التاريخية، حيث تصبح بعض العملات القديمة نادرة وأكثر قيمة بسبب التقلبات التاريخية الهامة التي رافقتها.

4- الشهرة: تتأثر قيمة العملات القديمة بمدى شهرتها وتعريفها الواسع بين المجمعين والمهتمين بالعملات القديمة.

5- الطلب والعرض: تتأثر قيمة العملات القديمة بالعرض والطلب في السوق، حيث إذا كان العرض قليل والطلب عاليًا، فإن ذلك يزيد من قيمة العملة القديمة.

6- الحالة النقدية: تتأثر قيمة العملات القديمة بحالتها النقدية، أي مدى تداولها واستخدامها كعملة في الحياة اليومية. فإذا كانت العملة القديمة لم تعد تداولية ولا تستخدم كعملة، فإن قيمتها ستنخفض بشكل كبير، على الرغم من ندرتها.

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