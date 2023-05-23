بعشر خطوات واجه فشلك واطرد خوفك.. كيف تقوي شخصيتك؟

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة ضعف الشخصية يرجع ذلك للعديد من الأسباب أبرزها أخطاء تربوية منذ الصغر ولكن بعد فوات الآوان وشب الشخص وأصبح هناك رجل أو امرأة يعانون من ضعف الشخصية ويبحثا هنا وهناك عن أفضل الخطوات الثابتة التى عليهم الامتثال لها للخروج من هذه المشكلة .

فى أطار هذا كشف الدكتور محمود رضوان خبير التنمية البشرية أبرز عشر نصائح لتقوية الشخصية فالكثير من الأشخاص يعانون من ضعف الشخصية ولا يكتشفون من أين يبدؤا العلاج.



أوضح خبير التنمية البشرية من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حتى تتمتع بشخصية قوية اتبع الخطوات والنصائح الآتية :

1- التمسك بالهوية الشخصية

التمسك بالهوية الشخصية

والتمسك بأن تكون لك سماتك الخاصة ولست مقلدًا لغيرك، ومحاولة البحث عن الذات ومعرفتها "من أنا".

2- طرد المخاوف والتمسك بالتفاعل المجتمعي المجتمعي

والبحث عن وسائل عملية لمخالطة الناس ، والتعبير عن وجهة النظر بكلّ ثبات وفي جميع الأمور ، دون الوقوف على هامش الحوار والمواقف.

3-التفكير قبل التحدث

التفكير قبل التحدث

والتركيز على ما تقول ؛ فادن الكلام قبل النطق به لأنّ كلّ ما يصدر عنك هو أنت.

وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن



4- مراقبة حركات الجسد

تعود على أن تستمتع بلغة جسد جيدة فالخوف الشديد يُحدث اصظرابًا ورعشة في اليدين عند التكلم مع الآخرين ، والمشي بحنيّ الظهر ، وخفض الرأس دليلٌ واضح على الشعور باليأس ، والخجل ، والانهزاميّة فاجعل لغة جسدك تعبر عن قوة شخصيتك وثقتك في نفسك.

5- الاستماع للصوت الداخليّ

وتقبل الذات واحتوائها فغالباً ما يشعر الشخص الضعيف ، بعدم الحاجة إلى أسلوبه الخاصّ ، لذا يلجأ لتقليد الآخرين تقليداً أعمى لكن لو تقبل نفسه فسوف يعمل على تطوير شخصيته ويتميز عن غيره.

6- تقوية المفردات اللُغوية

فعندما تريد التعبير عن رأيك أو اتخاذ قرار مصيري ، لا بدّ أن تمتلك القدرة الجيّدة على التعبير كلامياً ، وتنتقي الألفاظ التي تُسهل عليك المُهمّة في كلّ مرة ، وهذا ما يسمونه "الثروة اللغوية" أو "الحصيلة اللغوية" فامتلك مفاتيح لغة التعبير عن المشاعر والأفكار.

7- ممارسة الرياضة باستمرار

وذلك لأنّ الرياضة تعزّز الثقة بالنفس وترفع الهمم، والرياضي غالبا يكون ذا همة عالية ومتقبل لذاته ومتعايش مع الآخرين.

8- مواجهة الفشل

فكلّ نجاح هو وليد قرارت صائبة، والقرارات الصائبة نتيجة خبرة جيدة والخبرة الجيدة نتيجة فشل مرة بعد مرة، إذن فالنجاح وليد الفشل، وعندما تخوض التجربة ، تحملّ بكل ثقة نتيجة قراراتك وأفعالك.

9- الصبر والعزيمة

فلن تصل إلى التغيير الذي تطمح إليه بسرعة البرق ، لذا تحلّ بالصبر فالنجاح لا يحصل عليه الأذكاء ولا الأقوياء وإنما يحصل عليه الصابرون ذوو العزيمة والتصميم.

10- الاستمرار

فالأمور التي لا تتابعها باستمرار لن تتم ؛ فالتغيير أهداف مستمرّة تتحقّق دون توقّف وقد قيل:

‏النجاح عبارة عن :



‏ ٥٪ هدف

‏١٠٪ خطة

‏٣٥٪ تنفيذ

‏٥٠٪ استمرارية



وقيل:

‏هدف من دون خطة ~ حلم

‏خطة من دون تنفيذ ~ ضياع وقت

‏تنفيذ من دون استمرارية ~ ضياع جهد