معهد أبحاث أونتاريو: البعد عن السوشيال ميديا يزيد الثقة بالنفس

توصلت دراسة حديثة أجريت على المراهقين، بأن تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تزيد من الثقة بالنفس وتحسن من صورة الإنسان لذاته، حيث وجدوا أن المراهقين الذين قللوا استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي إلى النصف بدأوا يلاحظون تحسن في صورة أجسادهم وشكلهم بعد شهر واحد فقط.

وفقا لتقرير "ديلي ميل" البريطانية، يقضي الشباب صغير السن في المملكة المتحدة ساعات طويلة يوميا لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو تويتر أو انستجرام، أو تيك توك و سناب شات.

البُعد عن السوشيال ميديا تزيد الثقة بالنفس

وجد الباحثون أن تقليل الوقت الذي يقضونه على هذه المنصات تزيد من ثقتهم بأنفسهم ويمكن أن يحسن شعورهم تجاه وزنهم وشكلهم ومظهرهم العام.

أجرى فريق من معهد أبحاث أونتاريو الشرقية دراسة على 220 مراهقًا وشابًا، تتراوح أعمارهم بين 17 و 25 عامًا، يقضون ساعتين على الأقل يوميًا في تصفح المنصات الاجتماعية، ويعانون من أعراض الاكتئاب أو القلق.

طُلب من المشاركين الرد على مجموعة من العبارات تتعلق بالمظهر العام والوزن ، ثم أكملوا استبيانًا مشابهًا في نهاية الدراسة البحثية، خلال الأسبوع الأول من الدراسة ، طُلب من المشاركين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم كما يفعلون عادةً.

في المرحلة الثانية، طُلب من نصف المشتركين في البحث محاولة تقليل استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي إلى ما لا يزيد عن 60 دقيقة في اليوم، أي نصف الوقت المعتاد لديهم.

وفي الوقت نفسه ، بلغ متوسط استخدام مواقع التواصل للمجموعة الضابطة، التي قيل لها أن تستخدم نفس عادات تصفح الإنترنت كالمعتاد إلى أكثر من ثلاث ساعات يوميًا.

كشف التحليل ، الذي نُشر في مجلة Psychology of Popular Media ، أن أولئك الذين قللوا من وقتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لديهم "تحسن كبير" في نظرتهم إلى أنفسهم سواء من ناجية المظهر العام أو الوزن أو شكل الجسم، من الناحية الأخرى، لم تسجل المجموعة الضابطة أي تغيير كبير في استبيان الثقة بالنفس.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة البحثية جاري جولدفيلد: "يقضي الشباب ، في المتوسط ، ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا على الشاشات، معظمها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، التي تعرضهم لمئات من الصور يوميا، بما في ذلك صور المشاهير وعارضات الأزياء وبالتالي تروج لشكل معين لمقياس الجمال يصعب على الشباب العادي الوصول إليها، مما يؤدي إلى استياء عام بين الشباب".

واختتم الدكتور جولدفيلد كلامه قائلا : "أظهر تدخلنا القصير الذي دام لأربعة أسابيع فقط أن تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى تحسينات كبيرة في الثقة بالنفس ورؤية هؤلاء الشباب لأنفسهم ولأشكالهم وأوزانهم".