عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

معهد أبحاث أونتاريو: البعد عن السوشيال ميديا يزيد الثقة بالنفس

البُعد عن السوشيال
البُعد عن السوشيال ميديا تزيد الثقة بالنفس

توصلت دراسة حديثة أجريت على المراهقين، بأن تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تزيد من الثقة بالنفس وتحسن من صورة الإنسان لذاته، حيث وجدوا أن المراهقين الذين قللوا استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي إلى النصف بدأوا يلاحظون تحسن في صورة أجسادهم وشكلهم بعد شهر واحد فقط.

وفقا لتقرير "ديلي ميل" البريطانية، يقضي الشباب صغير السن في المملكة المتحدة ساعات طويلة يوميا لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو تويتر أو انستجرام، أو تيك توك و سناب شات.

 البُعد عن السوشيال ميديا تزيد الثقة بالنفس

وجد الباحثون أن تقليل الوقت الذي يقضونه على هذه المنصات تزيد من ثقتهم بأنفسهم ويمكن أن يحسن شعورهم تجاه وزنهم وشكلهم ومظهرهم العام.

أجرى فريق من معهد أبحاث أونتاريو الشرقية دراسة على 220 مراهقًا وشابًا، تتراوح أعمارهم بين 17 و 25 عامًا، يقضون ساعتين على الأقل يوميًا في تصفح المنصات الاجتماعية، ويعانون من أعراض الاكتئاب أو القلق.

طُلب من المشاركين الرد على مجموعة من العبارات تتعلق بالمظهر العام والوزن ، ثم أكملوا استبيانًا مشابهًا في نهاية الدراسة البحثية، خلال الأسبوع الأول من الدراسة ، طُلب من المشاركين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم كما يفعلون عادةً.

في المرحلة الثانية، طُلب من نصف المشتركين في البحث محاولة تقليل استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي إلى ما لا يزيد عن 60 دقيقة في اليوم، أي نصف الوقت المعتاد لديهم.

وفي الوقت نفسه ، بلغ متوسط استخدام مواقع التواصل للمجموعة الضابطة، التي قيل لها أن تستخدم نفس عادات تصفح الإنترنت كالمعتاد إلى أكثر من ثلاث ساعات يوميًا.

كشف التحليل ، الذي نُشر في مجلة Psychology of Popular Media ، أن أولئك الذين قللوا من وقتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لديهم "تحسن كبير" في نظرتهم إلى أنفسهم سواء من ناجية المظهر العام أو الوزن أو شكل الجسم، من الناحية الأخرى، لم تسجل المجموعة الضابطة أي تغيير كبير في استبيان الثقة بالنفس.

منها تحميل الألعاب.. أفضل حيل في تطبيق فيسبوك Facebook

تحذير عاجل لمستخدمي فيسبوك.. عمليات احتيال عبر البريد الإلكتروني تستهدف الحسابات البنكية

قال المؤلف الرئيسي للدراسة البحثية جاري جولدفيلد: "يقضي الشباب ، في المتوسط ، ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا على الشاشات، معظمها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، التي تعرضهم لمئات من الصور يوميا، بما في ذلك صور المشاهير وعارضات الأزياء وبالتالي تروج لشكل معين لمقياس الجمال يصعب على الشباب العادي الوصول إليها، مما يؤدي إلى استياء عام بين الشباب".

واختتم الدكتور جولدفيلد كلامه قائلا : "أظهر تدخلنا القصير الذي دام لأربعة أسابيع فقط أن تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى تحسينات كبيرة في الثقة بالنفس ورؤية هؤلاء الشباب لأنفسهم ولأشكالهم وأوزانهم".

السوشيال ميديا الثقة بالنفس فيسبوك انستجرام تويتر تيك توك سناب شات معهد أبحاث أونتاريو الشرقية أونتاريو المملكة المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلازل في الوقت الحالي.. ونجري تحليلا للبيانات للتأكد

خسائر فادحة.. أسعار الذهب تواصل مسلسل التراجع في مصر اليوم

طلب عاجل من الزمالك للكاف قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل لكولر .. استبعاد 7 لاعبين من مواجهة صن داونز

وجهة جديدة.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة عن مستقبل محمود كهربا.. تفاصيل

شاهد.. رد فعل خالد الغندور بعد تأزم مجموعة الزمالك بأبطال أفريقيا

بعد انتشار الدجاج المجمد في الأسواق.. 3 علامات لاكتشاف الفراخ الفاسدة

دعوه يرحل.. نجم ليفربول يهاجم محمد صلاح.. وتفاصيل محادثات الفرعون مع برشلونة

موضوعات متعلقة

عرض الموسم.. اشتري جوال سامسونج Galaxy S23 واحصل على قسيمة بقيمة 300 ريال

سعر جوال Samsung Galaxy A14 5G في السعودية

سعر ومواصفات جوال ريلمي V30 في السعودية

تسريب مواصفات الساعة الذكية Samsung Galaxy Watch 6

أيهما أفضل؟ مقارنة شاملة بين سامسونج Galaxy S23 وجوجل بيكسل 7

ثغرة أمنية خطيرة في كل أجهزة Apple..بتسرق الصور والبيانات

بطارية بتتشال وسعر رخيص.. نوكيا تطرح رسميا هاتف C02

سامسونج تطرح Galaxy S24 مع خاصية التواصل عبر الأقمار الصناعية

ترشيحاتنا

أعمال شهر شعبان وأهم العبادات فيه.. واظب عليها

انطلاق قوي لأسرع سيارة كهربائية في العالم .. شاهد

لست على خلاف مع الخطيب ..وقالوا عليَّ إخوانية لما ارتديت الحجاب.. مفاجآت في تصريحات رانيا علواني

الرئيس الجزائري: عازمون على تطبيق الرقمنة لضمان الشفافية ومحاربة الفساد

صور صادمة لبيع دجاج ميت | شاهد

طريقة عمل البسبوسة بالسميد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من المطار.. شاهد | درة تتألق بالأسود ولوك كاجوال

لن تتوقع.. سعر جمبسوت تارا عماد يثير ضجة على السوشيال ميديا

بسبب أوباما.. سكرتيرة البيت الأبيض تحرج بايدن أمام العالم

قبل الصيف.. خبير تغذية يكشف عن الفواكه الشتوية المفيدة

فيديو

قضينا أوقاتا رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

هزات أرضية متتالية .. هل دخلت مصر حزام الزلازل ؟

أماكن بيع الفراخ البرازيلي المجمدة وقائمة أسعارها

مفاجآت في أسعار الأرز بعد قرار استيراد 50 ألف طن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ