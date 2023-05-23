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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الحديد في مصر اليوم، الثلاثاء، ضمن أسعار مواد البناء، حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الحديد، خاصة الراغبين في البناء.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد عز اليوم 40000 جنيه للطن أرض مصنع.

استقر سعر حديد بشاي اليوم عند 39800 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم إلى 39500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان اليوم 39500 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم 39500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم 39500جنيه للطن.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم نحو 39300 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم نحو 39300 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم نحو 39500جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم نحو 39000 جنيه للطن الواحد.

أسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

 

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