مسؤول روسي يعلن استمرار عمليات مكافحة الإرهاب في بيلجرود

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية اليوم الثلاثاء عن استمرار عملية مكافحة الإرهاب في المنطقة ، حيث تواصل وزارة الدفاع ووكالات إنفاذ القانون تطهير الأراضي الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.



قال الحاكم ، فياتشيسلاف جلادكوف ، على تطبيق تليجرام: "فيما يتعلق بالوضع في منطقة جريفورون: تواصل وزارة الدفاع جنباً إلى جنب مع وكالات إنفاذ القانون تطهيرها"، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وأضاف "أناشد الآن سكان منطقة غريفورون ، الذين ... تركوا منازلهم مؤقتًا ، ليس من الممكن العودة الأن".

وقال جلادكوف إن امرأة لقيت حتفها خلال عملية الإجلاء أمس يوم الاثنين وأفادت أنباء أن شخصين أصيبا لكن قوات الأمن الروسية لم تتمكن من الوصول إليهما.