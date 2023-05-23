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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسلق "قمة أيفرست" يتسبب في مقتل 11 شخصا منذ إبريل

صدى البلد

أعلن أحد أفراد الشيربا النيبالي عن وصوله إلى قمة جبل إيفرست للمرة الثامنة والعشرين ،اليوم الثلاثاء ، ليكمل صعوده الثاني في أسبوع واحد فقط ، حيث وصل عدد القتلى في موسم التسلق هذا العام إلى 11.

قال بيجيان كويرالا ، مسؤول السياحة النيبالي ، إن كامي ريتا شيربا ، 53 عامًا ، وصل إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 8849 مترًا (29032 قدمًا) عبر طريق التلال الجنوبي الشرقي التقليدي ، بعد صعوده السابع والعشرين الأسبوع الماضي، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وتسلق كامي ريتا جبل إيفرست لأول مرة في عام 1994 ، وقام بذلك كل عام تقريبًا منذ ذلك الحين ، باستثناء ثلاث سنوات عندما أغلقت السلطات الجبل لأسباب مختلفة.

ومع ذلك ، فإن المخاطر التي يمثلها الجبل للعديد من المتسلقين انعكست في حالتي وفاة أخريين في إيفرست خلال عطلة نهاية الأسبوع ، مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 11 منذ أبريل الماضي.

وقال الجيش النيبالي في بيان إن أحدهم كان نيباليًا يعمل على تنظيف الجبل وتوفي يوم الاثنين، يمكن أن تتناثر المعدات والأشياء الأخرى التي خلفتها رحلات التسلق على الجبل لعقود.

وتوفي مهندس أسترالي أثناء الهبوط من القمة يوم الجمعة في منطقة الموت فوق 26000 قدم (7925 مترًا) ، وهو أمر سيئ السمعة بسبب الهواء الرقيق الذي يمكن أن يسبب مرضًا مفاجئًا على ارتفاعات عالية.

قال أنج تشيرينج شيربا ، من شركة آسيان تريكينج ، إن جيسون برنارد كينيسون ، 40 عامًا ، ربما توفي بسبب الضعف في منطقة الشرفة بين القمة والمعسكر الأخير.

وأضافوا أن حصيلة 11 تشمل ثلاثة أفراد من الشيربا ماتوا في أبريل الماضي بسقوط سيراك على الروافد السفلية من الجبل ، بينما مات آخرون بسبب المرض والضعف وأسباب مختلفة.

قال مسؤولون إن اثنين من المتسلقين ، أحدهما من سنغافورة وماليزيا ، فقدا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

الجيش النيبالي الشرفة التسلق ارتفاعات ارتفاع عدد القتلى جبل إيفرست

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