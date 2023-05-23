تفاصيل مقتل شاب في مشاجرة ببولاق الدكرور

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مقتل شاب ويدعى "محمد" على يد آخر بطعنة نافذة في بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم اعتدى على الشاب بسبب خلافات بينهما وسدد له طعنة نافذة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بطعنة نافذة في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين، مما أسفر عن مصرع أحدهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.