تعيين الدكتورة مديحة درويش مشرفا على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قرارًا بتعيين الدكتورة مديحة حسني أحمد درويش عميدة كلية الطب البيطري، مشرفًا على الأنشطة الطلابية بالجامعة؛ لتصبح أول سيدة تتولى هذه المهمة.

ولفت الدكتور أحمد المنشاوي إلى أن اختيار الدكتورة مديحة درويش لهذا المنصب يأتي استنادًا للمؤهلات التي تحوزها، وإنجازاتها الأكاديمية الملموسة في مجالات عدة، فضلًا عن إسهاماتها الكبيرة والقيمة في الأنشطة الطلابية، والتي تعد نتاجًا لخبرتها في التدريس الجامعي، والبحث العلمي.

يذكر أن الدكتورة مديحة درويش شغلت الكثير من المناصب الإدارية، رئيساً لقسم السلوكيات ورعاية الحيوان والدواجن، ووكيلة للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة 4 سنوات، إلى أن صدر قرار جمهوري بتعيينها عميدة لكلية الطب البيطري فى فبرابر 2018، وهو القرار الذي تم تجديده فى أبريل 2022 ؛ لتتولى الدكتورة مديحة درويش عمادة كلية الطب البيطرى لفترة ثانية، ومستشارًا للجنة العليا للأنشطة الطلابية، وعضوة ببيت العائلة المصرية بمحافظة أسيوط .



ووجهت جامعة أسيوط والعاملون، التهنئة للدكتورة مديحة درويش،؛بمناسبة صدور قرار رئيس الجامعة.