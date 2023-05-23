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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هدوء في امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية الابتدائية والإعدادية

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر

شهدت امتحانات شهادات المعاهد الأزهرية، في المرحلتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، هدوءا تاما في امتحانات نهاية العام الترم الثاني، وسط التزام بكافة الضوابط والتعليمات من الطلاب والمراقبين.

ويؤدي اليوم الثلاثاء، طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية، الامتحان في مادة الرياضيات، ومادة التربية الفنية.

وادي اليوم الثلاثاء، طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، الامتحان في مادة أصول الدين (ورقة أولى) (التفسير والحديث)، ومادة الدراسات الإجتماعية.

كما يؤدي طلاب شهادة العالمية بمعاهد القراءات، الامتحان في مادة الفواصل ومادة العلوم والصحة.

بينما يؤدي طاب شهادة التجويد بمعاهد القراءات، الامتحان في مادة غريب القرآن ومادة العلوم والصحة.


ويؤدي طلاب شهادة التخصص بمعاهد القراءات، الامتحان في مادة الادب والنصوص، ومادة علوم القرآن.

 

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امتحانات المعاهد الأزهرية الإعدادية الأزهرية امتحانات نهاية

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