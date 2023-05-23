الأمن العام يضبط 7 قضايا مخدرات حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا– فارسكور– كفر سعد) وأقسام شرطة (السرو – أول وثان دمياط).

وأسفرت جهودها عن ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالها (كميات مختلفة من المواد المخدرة المتنوعة "هيروين، حشيش، هيدرو، بانجو"- 5 قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 7 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط قضية فى مجال الإتجار فى الأسلحة النارية بمضبوطات (فرد محلى وعدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .