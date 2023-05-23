ضبط 31 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (البدارى) .

أسفرت جهودها عن ضبط (31) قطعة سلاح نارى عبارة عن (10 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش – 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (18 متهم " لعدد 11 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين "لعدد 2 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (319) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .