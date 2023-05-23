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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنمية المشروعات ينفذ دورات تدريبية لخلق فرص عمل للسيدات بكفر الشيخ

صدى البلد

وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  وهالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال المستقبل ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، عقد مشروع تحسين فرص التشغيل بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بهدف مساعدة الشباب من الجنسين، خاصة الفتيات، على تطوير مهاراتهم لدخول سوق العمل.  

وأكد باسل رحمي أن هذا العقد يأتي في إطار تنفيذ أنشطة اتفاقية "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية" الممولة من الاتحاد الأوروبي، حيث يتم مساعدة الشباب والفتيات على تطوير مهاراتهم واكتساب مهارات جديدة تمكنهم من العثور على فرص عمل مناسبة أو البدء في مشروعات صغيرة، ما يسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية من ناحية، كما يعمل على توفير أيدٍ عاملة مدربة قادرة على المساهمة في جميع القطاعات الإنتاجية التي يحتاجها سوق العمل والمجتمع من ناحية أخرى. 

وقال رحمي إنه وفقا للعقد يتم تنفيذ دورات تدريبية بإجمالي قدره 1.5 مليون جنيه يستفيد منها 250 شابا وفتاة بمركز مطوبس، كما ستتم متابعتهم بعد انتهاء التدريب حتى بدء مشروعاتهم الجديدة.

وأوضحت هالة أبو السعد أنه سيتم تدريب السيدات على تخصصات مختلفة تعتمد على الموارد الطبيعية المتاحة بالمركز، وهي إعادة تدوير الصوف وإنتاج الكليم اليدوي وتربية وتسمين الدواجن وتجفيف الأسماك، في إطار مبادرة بعنوان "يلا شغل" التي تستهدف تأهيل السيدات وتمكينهن اجتماعيا واقتصاديا للحد من الهجرة غير النظامية.

وأكدت توفير 140 فرصة تشغيل على الأقل لخريجي برامج التدريب المهني، كما سيتم بالتنسيق مع الجهاز تقديم الدعم المالي والفني للشباب والفتيات الذين يرغبون في بدء مشروعاتهم الخاصة.

وقالت “أبو السعد” إن البرامج التدريبية ستتضمن موضوعات مختلفة، منها التدريب على مهارات التواصل وحل المشكلات وإعداد دراسات الجدوى المبسطة وحساب تكلفة المنتج وتسعيره. 

وأشارت إلى أن الجمعية ستنشئ وحدة متخصصة للتسويق الإلكتروني، ما سيساعد المتدربين على تسويق منتجاتهم ويضمن استمرارية مشروعاتهم.

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