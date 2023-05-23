نهائي أفريقيا حسم الأمر.. هل يشارك الزمالك في مونديال الأندية 2025؟

هل يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025؟ يتساءل الكثير من جماهير الفارس الأبيض عن حقيقة تأهل فريقهم لمونديال الأندية، خاصة بعد صعود ناديي الأهلي المصري والوداد المغربي إلى نهائي البطولة الأفريقية للعام الحالي.

كلا الفريقين السابقين الأهلي والوداد ضمن المشاركة في كأس العالم للأندية بعد الفوز من قبل بالبطولة الأفريقية خلال العامين الماضيين.. فما فرصة الزمالك؟

هل يشارك الزمالك في مونديال الأندية؟

الزمالك بالفعل ما زالت أمامه فرصة الوصول إلى كأس العالم للأندية، ولكن ليس لأنه وصيف البطولة الأفريقية عام 2020، كما أشيع من قبل، لأن النظام التي وضعته الفيفا لبطولة كأس العالم للأندية 2025، يعتمد على الترتيب داخل القارة بشكل أساسي، في اختيار الفريق الأفريقي الرابع، في حالة فوز إحدى الفرق ببطولتين أفريقيتين.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد كل أربع سنوات، ويشارك من قارة أفريقيا أربعة فرق هم الفائزون ببطولة أبطال أفريقيا في المواسم الأربعة السابقة على سنة إقامة البطولة، وبذلك ضمن فريق النادي الأهلي المصري المشاركة لفوزه بنسخة البطولة عام 2021، وكذلك نادي الوداد المغربي لفوزه بنسخة 2022.

وبعد وصول "الأهلي والوداد" إلى نهائي العام الحالي، أصبح هناك مقعد شاغر يجب تحديد هوية صاحبه بناءً على ترتيبه في أفريقيا على مدار الأربع سنوات، وهي الفرصة التي أصبحت متاحة أمام الزمالك للمشاركة في كأس العالم، إذ حسن ترتيبه داخل القارة، بجانب قدرة الزمالك على التأهل لبطولة أبطال أفريقيا العام المقبل والفوز بها.

كيف يُحدد ترتيب الزمالك أفريقيًا؟

يُحدد ترتيب الفرق الأفريقية داخل القارة بنظام النقاط، بناءً على مشاركة تلك الفرق في البطولات الأفريقية سواء بطولة الأبطال أو الكونفدرالية.

في بطولة أفريقيا لعام 2020/ 2021، خرج الزمالك من دور الـ 16 بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 8 نقاط، فيما تأهلت ثماني فرق أخرى.

في بطولة أبطال أفريقيا لعام 2021/ 2022، خرج النادي الزمالك من دور الـ 16 بعد احتلال المركز الثالث في مجموعته بـ4 نقاط، فيما صعدت ثماني فرق أفريقية أخرى.

وفي بطولة أفريقيا 2022/ 2023، خرج الزمالك أيضا من دور الـ 16 بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 7 نقاط وتأهلت ثماني فرق أخرى.

من منافسي الزمالك في الترتيب القاري؟

الفرق المتأهلة لدور الثمانية خلال السنوات الثلاثة تمتلك حظوظًا أكبر من الزمالك، خاصة الفرق التي تأهلت أكثر من مرة وهي: صن داونز بعد تأهله لدور الثمانية (3 مرات) والترجي التونسي تأهل (3 مرات)، وشباب بلوزداد بعد تأهله (3 مرات) أيضًا.

وهناك فريق يمتلك فرصة أكبر لتأهله لدور الأربعة أكثر من مرة، وهو الترجي التونسي (مرتين)، بجانب فريق آخر وصل إلى النهائي، وهو كايزر تشيفز الجنوب أفريقي عام 2021.

وبذلك هناك أربعة فرق تمتلك فرصًا أكبر من الزمالك في المراكز الأولى لترتيب القارة الأفريقية، وذلك دون احتساب الفائزين ببطولة الكونفدرالية، والفرق المتأهلة لأدوار متقدمة في نفس البطولة على مدار الأربع سنوات.

ما هو موقف الزمالك الحالي؟

حاليا الزمالك في الدوري المصري يحتل المركز الرابع، وهو حتى الآن مؤهل لبطولة الكونفدرالية الإفريقية حال عدم اكتمال منافسات كأس مصر للنسخة الحالية، بجانب منافسته على الوصول للمركز الثاني في الدوري للتأهل لدوري أبطال أفريقيا.

وتزيد مهمة الزمالك سهولة في حالة عدم تحقيق صن داونز والترجي أدوارًا متقدمة في البطولة المقبلة.

علما بأن الترجي يحتل المركز الخامس في نظام الدوري اللى بقى مجموعة واحدة لحسم الفائز بالدوري، وبينه وبين المركز الأول والثاني المؤهلين لدوري أبطال أفريقيا 5 نقاط، وشبه ابتعد عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا وينافس على التأهل للكونفدرالية. وصن داونز بطل الدوري في بلاده وضمن مشاركته في دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم.

كيف يحسن الزمالك فرصته؟

الفرصة الأسهل دون حسابات هي وصول الزمالك إلى بطولة أبطال أفريقيا المقبلة والفوز بها، ليضمن مقعدا من المقاعد الأربعة المحددة للأبطال.

كما يستطيع الزمالك تعزيز فرصه في حصد ترتيب متقدم على مستوى القارة، بالتأهل للبطولة الأفريقية والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، أو التأهل لبطولة الكونفدرالية وحصدها.