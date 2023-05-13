فيفا يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 .. تفاصيل

أثار المحلل الكروي خالد بيومي الجدل خلال الساعات الماضية حول إمكانية مشاركة الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكتب خالد بيومي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" فى حال فوز الأهلى ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يصعد الزمالك لكأس العالم للأندية 2025".

أضاف:" في حال تكرار البطل يصعد وصيف بطولة 2020 إلى مونديال الأندية 2025.

بيان فيفا يحسم الجدل:

في شهر مارس الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعديل نظام بطولة كأس العالم للأندية بداية من عام 2025، بحيث تقام كل 4 سنوات بمشاركة 32 فريقا بمنافسة تقام مرة كل أربع سنوات.

في المواسم الأربعة السابقة للبطولة، سيحصل الفائزون في مسابقة الأندية الأولى في خمسة من اتحادات على تذكرة المشاركة، وتعد أوقيانوسيا هي الاستثناء الوحيد مع ممثلها الذي تحدده نتائج الفائزين في مسابقة الأندية الأولى طوال فترة التصفيات التي تبلغ أربع سنوات.

الفرق التي ضمنت المشاركة

• الهلال (السعودية) - دوري أبطال آسيا 2021

• الأهلي (مصر) - دوري أبطال أفريقيا 2020/21

• الوداد البيضاوي (المغرب) - دوري أبطال أفريقيا 2021/22

• مونتيري - دوري أبطال الكونكاكاف 2021

• سياتل ساوندرز - بطل كونكاكاف 2022

• بالميراس - أبطال كوبا ليبرتادوريس 2021

• فلامنجو - أبطال كوبا ليبرتادوريس 2022

تشيلسي - بطل دوري أبطال أوروبا 2021

• ريال مدريد - أبطال دوري أبطال أوروبا 2021/22

هل يشارك الزمالك حال تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا؟

وفقا لموقع “فيفا”، في حال فوز نادٍ بنسختين أو أكثر من أهم مسابقة قارية على مستوى الأندية خلال المواسم الأربعة التي تسبق البطولة العالمية، سيتم تحديد هوية النادي المتأهل بحسب ترتيبه في اتحاده القاري على مدار أربع سنوات، على أن يعتمد نفس الترتيب لتحديد الفرق التي ستكمل الحصص المخصّصة لممثلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، أي أنه لا يمكن للزمالك أن يشارك باعتباره وصيف بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، ولكن سيتم الاختيار وفقا للتصنيف الإفريقي للأندية في آخر 4 سنوات.