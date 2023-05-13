عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 .. تفاصيل

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أثار المحلل الكروي خالد بيومي الجدل خلال الساعات الماضية حول إمكانية مشاركة الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكتب خالد بيومي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" فى حال فوز الأهلى ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يصعد الزمالك لكأس العالم للأندية 2025".

أضاف:"  في حال تكرار البطل يصعد وصيف بطولة 2020 إلى مونديال الأندية 2025.

بيان فيفا يحسم الجدل:

في شهر مارس الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعديل نظام بطولة كأس العالم للأندية بداية من عام 2025، بحيث تقام كل 4 سنوات بمشاركة 32 فريقا بمنافسة تقام مرة كل أربع سنوات.

في المواسم الأربعة السابقة للبطولة، سيحصل الفائزون في مسابقة الأندية الأولى في خمسة من اتحادات على تذكرة المشاركة، وتعد أوقيانوسيا هي الاستثناء الوحيد مع ممثلها الذي تحدده نتائج الفائزين في مسابقة الأندية الأولى طوال فترة التصفيات التي تبلغ أربع سنوات.

الفرق التي ضمنت المشاركة

• الهلال (السعودية) - دوري أبطال آسيا 2021
• الأهلي (مصر) - دوري أبطال أفريقيا 2020/21
• الوداد البيضاوي (المغرب) - دوري أبطال أفريقيا 2021/22
• مونتيري - دوري أبطال الكونكاكاف 2021
• سياتل ساوندرز - بطل كونكاكاف 2022
• بالميراس - أبطال كوبا ليبرتادوريس 2021
• فلامنجو - أبطال  كوبا ليبرتادوريس 2022
تشيلسي - بطل دوري أبطال أوروبا 2021
• ريال مدريد - أبطال دوري أبطال أوروبا 2021/22

 

هل يشارك الزمالك حال تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا؟

وفقا لموقع “فيفا”، في حال فوز نادٍ بنسختين أو أكثر من أهم مسابقة قارية على مستوى الأندية خلال المواسم الأربعة التي تسبق البطولة العالمية، سيتم تحديد هوية النادي المتأهل بحسب ترتيبه في اتحاده القاري على مدار أربع سنوات، على أن يعتمد نفس الترتيب لتحديد الفرق التي ستكمل الحصص المخصّصة لممثلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، أي أنه لا يمكن للزمالك أن يشارك باعتباره وصيف بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، ولكن سيتم الاختيار وفقا للتصنيف الإفريقي للأندية في آخر 4 سنوات.

الزمالك كأس العالم للاندية كأس العالم للأندية 2025 الأهلى خالد بيومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

في العيد| رئيس شعبة القصابين: أتوقع وصول سعر كيلو اللحمة لـ350 جنيها

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

بسبب ضرر مالي تجاوز 9 ملايين دولار| إحالة قيادات سابقة بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للمحاكمة

بعد مقترح غلق الجزارات أسبوعين.. اللحمة البلدي بـ250 جنيها في هذه الأماكن

تراجع 30%|هبوط غير مسبوق بأسعار الحديد عالميا وهذا ثمن الطن الآن بمصر

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد حسم الأهلي الوصول لنهائي إفريقيا

ترشيحاتنا

إعلان أسعار الذهب الفورية على شاشات البورصة المصرية غدا

ضربها بمطرقة وتخلص من جثتها.. شاب يقتل جارته ويخفي المسروقات مع والدته

الحوار الوطني .. 4 جلسات عمل تنطلق غدا لمناقشة المحور السياسي

تفاصيل مطاردة الأمن لقاتل محمد البربري في دمياط

القباج تعلن الانتهاء من صرف تعويضات أسر ضحايا حادث «الخارجة - أسيوط»

لجنة الطاقة النظيفة تقديم توصيات الجهات الحكومية لحل أزمة قطاع السيارات.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسول ومرهق.. تناول هذه الأطعمة يحارب التعب المزمن

بنام في الشارع ومحدش راضي يشغلني.. مأساة شاب نشأ في ملجأ أيتام طنطا

لا يحترم الخصوصية.. 5 أبراج شديدة التشبث باسم الرومانسية|احذر التعامل معها

طعم غريب| 5 مذاقات في الفم تشير إلى مشاكل صحية متعددة

فيديو

كرم ربك.. قصة سعودي يبحث عن أمه المصرية منذ 32 عاما|فيديو جراف

مش الفلوس.. أسامة نبيه يكشف أسباب رحيل نجله عن الزمالك.. فيديوجراف

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ