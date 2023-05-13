فخر أفريقيا.. الأهلي الخامس عالميا.. وقفزة تاريخية لبيراميدز في تصنيف الأندية.. شاهد

كشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عن أحدث تنصيف للأندية على مستوى العالم، الذي شهد مركزا تاريخيا للنادي الأهلي.

وتقدم الأهلي من المركز التاسع إلى الخامس ليتفوق على العديد من الأندية العالمية أبرزها نابولي ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وإنتر ميلان وآرسنال وليفربول وبرشلونة ويوفنتوس، واحتل صدارة تصنيف الأندية الإفريقية.

وجاء ترتيب أفضل 10 أندية في العالم كالتالي:

1- ريال مدريد الإسباني

2- فلامنجو البرازيلي

3- مانشستر سيتي الإنجليزي

4- بورتو البرتغالي

5- الأهلي المصري

6- نابولي الإيطالي

7- بالميراس البرازيلي

8- إنتر ميلان الإيطالي

9- بورتو البرتغالي

10- مانشستر يونايتد الإنجليزي

تصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء

الزمالك يحافظ على مركزه وقفزة تاريخية لبيراميدز

وحافظ الزمالك على مركزه في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء (47 عالميا)، والثالث أفريقيا خلف الأهلي والوداد، رغم تدهور النتائج في الفترة الأخيرة على الصعيد المحلي والقاري، بينما جاء فريق بيراميدز في المركز الـ 59 عالميا، ليقفز 14 مركزا دفعة واحدة.