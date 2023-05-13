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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كهربا راضع تيشيرت الأهلي.. شاهد رد عمرو أديب على تصريحات خالد مرتجي

محمود كهربا
محمود كهربا

علق المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، على كلام الإعلامي عمرو أديب، الذى يقول: " واضح إن محمود كهربا لاعب الأهلي أصبح هو تميمة الفوز لـ النادي الأهلي، ووجوده بالمباريات أمر هام للفوز".

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وأكد  المهندس خالد مرتجي، أنه سيقول أشياء لأول مرة، وهى أن محمود كهرباء تعرض للظلم، ولكن كهربا راجل، وتشعر إنه راضع تيشيرت النادي الأهلي، وراضع حب النادي الأهلي، وروح التيشيرت الأحمر.

وأضاف خالد مرتجي، خلال مداخلة ببرنامج الحكاية مع عمرو أديب، أن محمود كهرباء أهلاوي، يحب الأهلي، ورجل بمعنى الكلمة.

راضع تيشيرت الزمالك

وتدخل عمرو أديب، وقال :" ما هو كان راضع تيشيرت الزمالك، هو بيرضع كام مرة.. انتوا كشفتوا عليه و لا أيه في الأهلي".

ليدخل خالد وعمرو في حالة ضحك على الهواء، ويقول خالد مرتجي، " كهربا أهلاوي .. أهلاوي".

 

في سياق آخر، سخر الإعلامي عمرو أديب من أداء نادي الزمالك في الفترة الحالية، وذلك أثناء تقدم النادي الأهلي على نادي الترجي التونسي في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 3/0 بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

وتابع عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، قائلا: "النادي الأهلي سجل الهدف الثاني في الترجي وتحس أن النادي الأهلي يلعب في ملعب مختار التتش بالقاهرة، وليس في تونس و سامع إن الأهلاوية زعلانين مش عارف ليه عايزين تكسبوا 7/0 ولا ايه".

الزمالك نادي طموحليس
 

وأضاف: "مستوى الطموح عند الأهلاوية غير طبيعي واحنا بقينا نادي "طموحليس" ولم يعد لدينا أي طموح في أي شيء أتحدث عن نادي الزمالك بقينا نادي طموحليس وبقى أملنا يفضل النادي فاتح بس مش ناخذ بطوله أحنا وصلنا لهذه المرحلة مع نادي الزمالك".

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