ظهور خاص لـ خالد مرتجي من الطائرة خلال السفر إلى الإمارات.. شاهد

نشر خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر مرتجي رفقة طارق قنديل عضو مجلس الاهلي بإبتسامة عريضة فى الطائرة أثناء السفر إلى الإمارات؛ لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري وكتب"سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الي ربنا لمنقلبون"

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن عن اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وذلك في مقطع فيديو له عقب الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في ملعب محمد بن زايد بـ أبو ظبي.

