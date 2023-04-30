إفريقيا للكبار.. خالد مرتجي يحتفل بوصول الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

عبر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته بتأهل الأهلي على حساب فريق الرجاء البيضاوي المغربي.



وكتب مرتجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "مش قلنا إفريقيا للكبار، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".



وحسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع الرجاء المغربي سلبا دون أهداف.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضي بهدفين نظيفين، ليتأهل للمربع الذهبي بهذه النتيجة "2-0".

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد عبور الفريق التونسي لفريق شبيبة القبائل الجزائري.