عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد فكري: لابد من تحصيل القيمة المضافة بشكل جاد مما يضمن للدولة حقوقها

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المهندس أحمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس ادارة إتحاد الصناعات والغرفة الألمانية للتجارة والصناعه؛ إن الاستثمار الصناعي يحتاج لرؤية واضحة في الكثير من الأشياء مثل تحديد المجالات التي لن تستثمر الدولة فيها؛ مشيرا إلى أن أي مستثمر صناعي سيحتاج ان يعلم ذلك بشكل واضح.

وأضاف أن ه من الأشياء التي يجب أن تكون واضحة لأي مستثمر سياسة الدولة نحو سعر الصرف، مشيرا إلى أن مصر كانت تتفوق على كوريا في صناعة السيارات في فترة الستينات والسبعينات.

وتابع أن المستثمر عندما يجد انه سيحصل على مزايا ذلك سيشجعه على الإستثمار في مصر؛ مضيفا ان يجب توضيح سياسة محددة في مجال صناعة السيارات والدولة تقدم مجالات لدعم المستثمرين في مجال السيارات، لكن لابد من توفير كوادر على مستوى عالي في الدولة لتحصيل القيمة المضافة، بشكل جاد مما يضمن لحصول الدولة على حقوقها من المستثمر.

القيمة المضافة الغرفة الألمانية الاستثمار الصناعي اتحاد الصناعات صناعة السيارات سياسة الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بداية يوليو المقبل

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

بفرمان كولر.. شوبير يعلن انتهاء موسم ثنائي الأهلي

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

ترشيحاتنا

100 طالب سنويًا| تفاصيل دراسة الطب باللغة الفرنسية بجامعة عين شمس

تراجع أسعار الذهب محليا.. وعيار 21 يسجل 2435 جنيهًا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطن فلسطيني من قرية جلمة بنابلس

البنك الأفريقي: زيادة تمويلات المياه في برنامج نُوَفِّي إلى 2.2 مليار دولار

رغم خلافهما.. حلا شيحة تستعين بأغنية تامر حسنى فى توجيه رسالة لوالدتها

هدوء في الامتحانات.. 50 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلوم بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة شاب على الهواء أثناء قيامه بأحد التحديات.. اعرف القصة

سقوط أمطار رعدية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا عن حالة الطقس| إيه الحكاية

بفستان ساحر.. رجوة خطيبة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار في حفل الحنة|شاهد

احترس.. عادات خاطئة تمتص قوة الجسم وطاقته وتعجل بالشيخوخة

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار يتراجع | تفاصيل

شيرين عن إليسا: لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات

قصة مأساوية.. شابة تودع الحياة يوم فرحها .. وهذا رد فعل زوجها

مصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال بالبحيرة.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ