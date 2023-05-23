أحمد فكري: لابد من تحصيل القيمة المضافة بشكل جاد مما يضمن للدولة حقوقها

قال المهندس أحمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس ادارة إتحاد الصناعات والغرفة الألمانية للتجارة والصناعه؛ إن الاستثمار الصناعي يحتاج لرؤية واضحة في الكثير من الأشياء مثل تحديد المجالات التي لن تستثمر الدولة فيها؛ مشيرا إلى أن أي مستثمر صناعي سيحتاج ان يعلم ذلك بشكل واضح.

وأضاف أن ه من الأشياء التي يجب أن تكون واضحة لأي مستثمر سياسة الدولة نحو سعر الصرف، مشيرا إلى أن مصر كانت تتفوق على كوريا في صناعة السيارات في فترة الستينات والسبعينات.

وتابع أن المستثمر عندما يجد انه سيحصل على مزايا ذلك سيشجعه على الإستثمار في مصر؛ مضيفا ان يجب توضيح سياسة محددة في مجال صناعة السيارات والدولة تقدم مجالات لدعم المستثمرين في مجال السيارات، لكن لابد من توفير كوادر على مستوى عالي في الدولة لتحصيل القيمة المضافة، بشكل جاد مما يضمن لحصول الدولة على حقوقها من المستثمر.