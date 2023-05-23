افتتاح مشروع توسعات عدد من مدارس دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عدد من المشروعات المدرجة بقطاعى التربية والتعليم والشباب والرياضة بمدن دمياط وكفر سعد وميت أبو غالب وذلك ضمن احتفالات العيد القومى لمحافظة دمياط.

حيث إفتتحت مدرسة كفر سعد للتعليم الأساسى بعد تنفيذ مشروع توسعة بعدد ٣٢ فصل ليصل اجمالى عدد الفصول بها ٤٤ فصل دراسى ، وخلال الافتتاح تفقدت " المحافظ " مبنى المدرسة الذى تم تنفيذه وفقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت التعليمية..

هذا وقد وجهت " الدكتورة منال عوض " بوضع خطة لاحلال وتجديد المبنى القديم بالمدرسة لإنشاء أول مدرسة رسمية للغات بكفر سعد، وفى هذا السياق، ، أشارت " المحافظ" إلى أن هناك جهود كبيرة تم تحقيقها بالفترة الأخيرة للنهوض بالعملية التعليمية وتطوير المنشآت وإنشاء عدد آخر بكافة المناطق وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول والنهوض بالمنظومة التعليمية وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاع التعليم بكافة فئاته لبناء أجيال قوية قادرة على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

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