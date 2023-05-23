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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التضامن تقدم روية حول بناء الدولة والإنسان والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

صدى البلد

قدمت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي عرضا حول " بناء الدولة وبناء الإنسان .. نحو الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي"، وذلك  خلال جلسة العمل الأولي " نحو تمويل التنمية المستدامة وجودة الحياة الكريمة للمواطن العربي" ضمن فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية».

ويقام الاجتماع تحت رعاية  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.

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وزيرة التضامن بنك ناصر الاجتماعي الحماية الاجتماعية نيفين القباج

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