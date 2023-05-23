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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز: لدينا فواض في الخزانة 12 مليون جنيه سنويا

كارم محمود، الرئيس
كارم محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز

أكد المهندس كارم محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز أن مصر أصبح لديها تسهيلات مغرية جداً لكل الدول المحيطة لاستخدامها في إساله الغاز، مشيرا إلي أن ما تمتلكة مصر من بنية أساسية جاذبة ليس لها مثيل في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، المنعقد اليوم الثلاثاء ، برئاسة وكيله اللجنة رشا رمضان، لمناقشة مشروع موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للعام المالي الجديد 2023/2024. 

 

وقال "محمود" إن مصر تمتلك شبكة قومية كبيرة وكذا سوق محلي واسع، وأوروبا تنظر إلينا كسوق كبير جدا، ويطمحون أن تكون مصر أحد المصادر الهامة لتصدير الغاز إليهم لاسيما بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، وربما قبل ذلك حيث كانوا يرغبون في أن نكون مصدر بديل. 

 

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، أنه تم الحصول علي منح من الدول الأوربية للقيام بدراسات تستهدف التطوير والتحسين من الاداء والتسهيلات، وآخرها خاصة بدراسات تأهيل البنية التحتية.

 

ولفت "محمود" إلي أن إيرادات الجهاز طبقا للقانون المنظم يتمثل في ماتوفره الدولة، فضلا عن الموارد الخاصة من التراخيص، إلا أن الجهاز منذ انشاءه لم يحصل علي مخصصات من الدوله وقام بتمويل الموازنة ذاتيا من الموارد الخاصة، وتوجيه فوائض لخزانة الدولة بدأت ب5 مليون ووصلت إلي 12 مليون جنية سنويا. 

 

وألقي كارم محمود الضوء علي أهم اختصاصات الجهاز، والذي يأتي في مقدمته تنظيم كل ما يتعلق بسوق الغاز في مصر وإصدار التراخيص، وتأمين امدادات الغاز، وجذب الاستثمارات الخارجية، فضلا عن تلقي الشكاوي من العملاء وبحثها تفصيلاً مع الكيانات والوصول لحلول توافقية. 

كارم محمود جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الغاز

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